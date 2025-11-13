Um aposentado viveu momentos de terror na madrugada desta quinta-feira, 13, após ter sua casa invadida por criminosos em Miguelópolis. Além de diversos pertences, os assaltantes levaram o carro da vítima, um Fiat Siena vermelho.

O crime aconteceu por volta das 2h da madrugada, em uma residência no bairro do Cristo, saída para Ituverava.

De acordo com o relato do aposentado, três homens invadiram o imóvel enquanto ele dormia. Ele não soube informar por onde os criminosos entraram. Durante a ação, os bandidos, que usavam blusas de frio com capuz, acenderam as luzes da casa e reviraram os cômodos em busca de objetos de valor.