Um aposentado viveu momentos de terror na madrugada desta quinta-feira, 13, após ter sua casa invadida por criminosos em Miguelópolis. Além de diversos pertences, os assaltantes levaram o carro da vítima, um Fiat Siena vermelho.
O crime aconteceu por volta das 2h da madrugada, em uma residência no bairro do Cristo, saída para Ituverava.
De acordo com o relato do aposentado, três homens invadiram o imóvel enquanto ele dormia. Ele não soube informar por onde os criminosos entraram. Durante a ação, os bandidos, que usavam blusas de frio com capuz, acenderam as luzes da casa e reviraram os cômodos em busca de objetos de valor.
Aproveitando-se do fato de que o morador deixava as chaves e alguns pertences na sala, os assaltantes ligaram o carro e fugiram levando ainda uma televisão, carteira, dinheiro e outros itens pessoais.
Câmeras de segurança registraram parte da movimentação dos criminosos, e as imagens devem ajudar a Polícia Civil nas investigações.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.
Apesar do medo, o aposentado não ficou ferido. Ele contou que chegou a gritar ao perceber a ação, momento em que os bandidos fugiram levando o veículo.
