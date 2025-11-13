A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), em parceria com o Senai, abriu inscrições para uma nova turma da Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica em Franca. Ao todo, são 22 vagas gratuitas para formação de profissionais que desejam ingressar no setor elétrico.

As inscrições estão abertas até segunda-feira, 17, e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas.

Requisitos

Para participar, é necessário: