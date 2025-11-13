A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), em parceria com o Senai, abriu inscrições para uma nova turma da Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica em Franca. Ao todo, são 22 vagas gratuitas para formação de profissionais que desejam ingressar no setor elétrico.
As inscrições estão abertas até segunda-feira, 17, e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas.
Requisitos
Para participar, é necessário:
- Ter 19 anos ou mais;
- Ter ensino médio completo;
- Possuir CNH definitiva e válida na categoria B;
- Morar em uma das cidades com vagas disponíveis ou ter disponibilidade para mudança.
As aulas serão presenciais em Franca, com horários de segunda-feira, das 12h às 17h; terça, quarta e quinta-feira, das 8h às 17h; e sexta-feira, das 8h às 12h.
Cidades atendidas
As vagas são voltadas a moradores de Franca, Pedregulho, São Joaquim da Barra, Altinópolis, Orlândia, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, Morro Agudo, Batatais, Patrocínio Paulista e Itirapuã.
Início das aulas
O curso começa no dia 20 de janeiro de 2026, com aulas presenciais na avenida Cavalheiro Paschoal Innechi, 888, bairro Independência, em Ribeirão Preto.
A participação do curso não garante vaga no quadro de colaboradores da CPFL, mas poder ser uma oportunidade de qualificação profissional no setor elétrico.
