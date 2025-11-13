13 de novembro de 2025
NA CADEIA

Ladrão de fios é flagrado em telhado, tenta fugir, cai e é preso

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Fiação que foi arrancada das placas solares do supermercado
Um morador em situação de rua foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser flagrado furtando fiação das placas solares de um supermercado localizado no bairro Jardim Redentor, em Franca.

A Polícia Militar foi acionada por populares que perceberam a ação criminosa e denunciaram o furto. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem ainda no telhado do supermercado, cortando os fios.

Ao perceber a chegada da viatura, ele tentou fugir, mas acabou caindo e foi detido logo em seguida.

No local, os policiais apreenderam um saco plástico com vários metros de fiação já cortada, além de uma faca e uma tesoura, utilizadas para cometer o crime.

O suspeito, que já é conhecido nos meios policiais por outros furtos, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.

