Um morador em situação de rua foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser flagrado furtando fiação das placas solares de um supermercado localizado no bairro Jardim Redentor, em Franca.
A Polícia Militar foi acionada por populares que perceberam a ação criminosa e denunciaram o furto. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem ainda no telhado do supermercado, cortando os fios.
Ao perceber a chegada da viatura, ele tentou fugir, mas acabou caindo e foi detido logo em seguida.
No local, os policiais apreenderam um saco plástico com vários metros de fiação já cortada, além de uma faca e uma tesoura, utilizadas para cometer o crime.
O suspeito, que já é conhecido nos meios policiais por outros furtos, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
