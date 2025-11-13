Veja o obituário desta quinta-feira, 13, em Franca:

Nome: Estela Maria Soares da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Rosalice Aidar Trevizani

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h30