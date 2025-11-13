Dois tratores furtados durante a madrugada dessa quarta-feira, 12, foram recuperados pela Polícia Militar na zona rural de Franca, em uma ação rápida da Patrulha Rural. Os veículos haviam sido levados de uma propriedade na Fazenda Nova Esperança.

De acordo com informações da polícia, os cabos Jonatas e Adriano receberam o chamado sobre o furto e entraram em contato com o proprietário para levantar detalhes que pudessem ajudar na localização dos veículos, que não possuíam rastreadores.

Durante o patrulhamento pelas estradas rurais da região, os policiais notaram sinais de vegetação danificada, indicando possível passagem recente de máquinas. Ao seguir as marcas, encontraram os dois tratores escondidos no meio da mata.