13 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca
EM FRANCA

Tratores furtados em fazenda são achados escondidos no mato

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Policiais militares que encontraram os tratores
Dois tratores furtados durante a madrugada dessa quarta-feira, 12, foram recuperados pela Polícia Militar na zona rural de Franca, em uma ação rápida da Patrulha Rural. Os veículos haviam sido levados de uma propriedade na Fazenda Nova Esperança.

De acordo com informações da polícia, os cabos Jonatas e Adriano receberam o chamado sobre o furto e entraram em contato com o proprietário para levantar detalhes que pudessem ajudar na localização dos veículos, que não possuíam rastreadores.

Durante o patrulhamento pelas estradas rurais da região, os policiais notaram sinais de vegetação danificada, indicando possível passagem recente de máquinas. Ao seguir as marcas, encontraram os dois tratores escondidos no meio da mata.

Os veículos foram encaminhados para perícia e, em seguida, devolvidos ao proprietário. Até o momento, os criminosos não foram localizados, e o caso segue sob investigação.

