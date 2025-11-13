A Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) foi classificada como a sexta melhor universidade do Brasil, segundo o RUF (Ranking Universitário Folha) de 2025, que avalia todas as instituições de ensino superior do país.
A Unesp repetiu a mesma posição do ano passado, alcançando uma nota geral de 94,29. Os melhores desempenhos da universidade foram registrados em dois indicadores principais: Mercado de Trabalho (onde ficou em quarto lugar no país) e Pesquisa (quinta posição).
19 Cursos no Top 5
O RUF também avalia os cursos oferecidos pelas instituições em 38 carreiras. A Unesp demonstrou sua força e qualidade ao posicionar 19 de seus cursos entre os cinco melhores do Brasil. No câmpus de Franca, 2 cursos estão no top 5.
(Das 38 carreiras analisadas pelo ranking, a Unesp não oferece Ciências Contábeis e Propaganda).
Confira os cursos da Unesp mais bem avaliados:
- Educação Física
- Geografia
- Medicina Veterinária
Paulistas dominam o topo
O ranking geral, que avaliou 204 universidades, foi novamente liderado pela Universidade de São Paulo (USP), que ocupa o topo pela oitava vez. As outras instituições públicas paulistas também figuram com destaque entre as 10 mais bem avaliadas: a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em segundo lugar e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) encerra a lista, na décima posição.
Top 10 no Ranking Universitário Folha (RUF 2025):
- Universidade de São Paulo (USP) - 98,34
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - 97,99
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - 96,40
- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - 95,51
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 95,34
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) - 94,29
- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - 93,72
- Universidade de Brasília (UnB) - 92,29
- Universidade Federal do Paraná (UFPR) - 91,90
- Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - 90,82
