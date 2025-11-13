A Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) foi classificada como a sexta melhor universidade do Brasil, segundo o RUF (Ranking Universitário Folha) de 2025, que avalia todas as instituições de ensino superior do país.

A Unesp repetiu a mesma posição do ano passado, alcançando uma nota geral de 94,29. Os melhores desempenhos da universidade foram registrados em dois indicadores principais: Mercado de Trabalho (onde ficou em quarto lugar no país) e Pesquisa (quinta posição).

19 Cursos no Top 5

O RUF também avalia os cursos oferecidos pelas instituições em 38 carreiras. A Unesp demonstrou sua força e qualidade ao posicionar 19 de seus cursos entre os cinco melhores do Brasil. No câmpus de Franca, 2 cursos estão no top 5.