GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
DESTAQUE NA EDUCAÇÃO

Unesp é a 6ª melhor universidade do Brasil, diz RUF 2025

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Campus da Unesp em Franca, no Prolongamento do Jardim Dr. Antônio Petráglia
Campus da Unesp em Franca, no Prolongamento do Jardim Dr. Antônio Petráglia

A Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) foi classificada como a sexta melhor universidade do Brasil, segundo o RUF (Ranking Universitário Folha) de 2025, que avalia todas as instituições de ensino superior do país.

A Unesp repetiu a mesma posição do ano passado, alcançando uma nota geral de 94,29. Os melhores desempenhos da universidade foram registrados em dois indicadores principais: Mercado de Trabalho (onde ficou em quarto lugar no país) e Pesquisa (quinta posição).

19 Cursos no Top 5

O RUF também avalia os cursos oferecidos pelas instituições em 38 carreiras. A Unesp demonstrou sua força e qualidade ao posicionar 19 de seus cursos entre os cinco melhores do Brasil. No câmpus de Franca, 2 cursos estão no top 5.

(Das 38 carreiras analisadas pelo ranking, a Unesp não oferece Ciências Contábeis e Propaganda).

Confira os cursos da Unesp mais bem avaliados:

2º lugar:

  • Educação Física
  • Geografia
  • Medicina Veterinária

3º lugar:

  • Agronomia
  • Biologia
  • Biomedicina
  • Engenharia Ambiental
  • Fisioterapia
  • Medicina
  • Odontologia
  • Serviço Social

  • 4º lugar:

  • Farmácia
  • Letras
  • Química

  • 5º lugar:

  • Física
  • História
  • Matemática
  • Nutrição
  • Pedagogia

    • Paulistas dominam o topo

    O ranking geral, que avaliou 204 universidades, foi novamente liderado pela Universidade de São Paulo (USP), que ocupa o topo pela oitava vez. As outras instituições públicas paulistas também figuram com destaque entre as 10 mais bem avaliadas: a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em segundo lugar e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) encerra a lista, na décima posição.

    Top 10 no Ranking Universitário Folha (RUF 2025):

    1. Universidade de São Paulo (USP) - 98,34
    2. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - 97,99
    3. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - 96,40
    4. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - 95,51
    5. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 95,34
    6. Universidade Estadual Paulista (Unesp) - 94,29
    7. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - 93,72
    8. Universidade de Brasília (UnB) - 92,29
    9. Universidade Federal do Paraná (UFPR) - 91,90
    10. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - 90,82

