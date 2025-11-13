A Secretaria de Educação de Franca iniciou a implantação do Sinal Musical nas Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica) "Professor Augusto Marques", na Cidade Nova, e "Frei Germano de Annecy", no Parque Progresso.

O novo sistema substitui o som estridente tradicional das sirenes por sinais musicais de frequência e timbre mais suaves. A mudança torna o momento da troca de aulas e o intervalo mais agradáveis, sendo especialmente benéfica para estudantes com hipersensibilidade auditiva.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB), ao lado da secretária de Educação, Márcia Gatti, esteve na Emeb "Prof. Augusto Marques" nessa quarta-feira, 12, para anunciar a novidade. “A mudança representa um grande ganho para as crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), que passam a aproveitar melhor as atividades escolares”, ressaltou o prefeito.