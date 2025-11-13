O CadÚnico (Cadastro Único) de Franca tem registrado uma média de 12 mil atendimentos mensais. Atualmente, a cidade possui 35.107 famílias inscritas no sistema. Desse total, 21.768 delas vivem com renda per capita de até meio salário mínimo. Somente no mês de outubro deste ano, 11.145 famílias do município foram contempladas com o Programa Bolsa Família.

O secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, ressaltou que o CadÚnico é reconhecido como a "principal porta de entrada" para mais de 40 programas sociais dos governos municipal, estadual e federal.

Entre os benefícios mais procurados vinculados ao cadastro estão o Programa Pé-de-Meia, a Carteira do Idoso, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e isenções de taxas de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e em concursos públicos.

Perfil dos atendimentos