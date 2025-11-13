13 de novembro de 2025
AÇÃO SOCIAL

CadÚnico de Franca realiza 12 mil atendimentos por mês

Por Pedro Dartibale | da Redação
Divulgação/Prefeitura de Franca
Sede do CadÚnico no Centro de Franca
O CadÚnico (Cadastro Único) de Franca tem registrado uma média de 12 mil atendimentos mensais. Atualmente, a cidade possui 35.107 famílias inscritas no sistema. Desse total, 21.768 delas vivem com renda per capita de até meio salário mínimo. Somente no mês de outubro deste ano, 11.145 famílias do município foram contempladas com o Programa Bolsa Família.

O secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, ressaltou que o CadÚnico é reconhecido como a "principal porta de entrada" para mais de 40 programas sociais dos governos municipal, estadual e federal.

Entre os benefícios mais procurados vinculados ao cadastro estão o Programa Pé-de-Meia, a Carteira do Idoso, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e isenções de taxas de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e em concursos públicos.

Perfil dos atendimentos

Os 12 mil atendimentos mensais são realizados em diferentes frentes. Segundo dados da secretaria, o atendimento on-line via WhatsApp lidera a demanda (7.437), seguido por telefone (1.976) e atendimentos presenciais (2.832).

Além disso, as equipes realizam mensalmente 230 visitas domiciliares, 139 atendimentos descentralizados nas unidades dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e 111 atendimentos institucionais.

Serviço

O CadÚnico de Franca está localizado na rua Tiradentes, 1517, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade é administrada pela FEJI (Fundação Espírita Judas Iscariotes), vencedora do chamamento público da Prefeitura.

  • Telefone: (16) 3711-9340
  • WhatsApp: (16) 99978-7320

