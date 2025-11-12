O Sesi Franca Basquete perdeu para o Flamengo por 86 a 72, na noite desta quarta-feira, 12, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela nona rodada da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Apesar do placar final, o resultado não mostra o domínio do time carioca, que chegou a abrir mais de 30 pontos de vantagem durante a partida.

A equipe francana acumula seis vitórias e três derrotas. Já o time do Rio de Janeiro segue invicto após nove partidas e lidera o campeonato nacional.

O jogo

O Flamengo começou a partida em ritmo intenso, abrindo 11 a 2 e forçando o técnico Helinho Garcia a pedir tempo logo no início para ajustar a equipe. A pausa, porém, não surtiu efeito: o time carioca ampliou a vantagem para 22 a 2, e Helinho precisou interromper o jogo novamente. Sem conseguir pontuar, o Sesi Franca viu o Flamengo, com ótimo aproveitamento, vencer o primeiro quarto por 32 a 6.