O Sesi Franca Basquete perdeu para o Flamengo por 86 a 72, na noite desta quarta-feira, 12, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela nona rodada da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Apesar do placar final, o resultado não mostra o domínio do time carioca, que chegou a abrir mais de 30 pontos de vantagem durante a partida.
A equipe francana acumula seis vitórias e três derrotas. Já o time do Rio de Janeiro segue invicto após nove partidas e lidera o campeonato nacional.
O jogo
O Flamengo começou a partida em ritmo intenso, abrindo 11 a 2 e forçando o técnico Helinho Garcia a pedir tempo logo no início para ajustar a equipe. A pausa, porém, não surtiu efeito: o time carioca ampliou a vantagem para 22 a 2, e Helinho precisou interromper o jogo novamente. Sem conseguir pontuar, o Sesi Franca viu o Flamengo, com ótimo aproveitamento, vencer o primeiro quarto por 32 a 6.
No segundo período, o time da casa melhorou na defesa e conseguiu equilibrar o jogo, vencendo por 19 a 17. Mesmo assim, o Flamengo manteve ampla vantagem e foi para o intervalo vencendo por 49 a 25, com 24 pontos de diferença.
Na sequência, o Sesi Franca viu o Flamengo ampliar a vantagem para 34 pontos. A torcida, atônita com o que acontecia em quadra, ficou em silêncio no ginásio. O terceiro período terminou 22 a 13 para os cariocas, que fecharam a parcial com 71 a 38 no placar geral.
A equipe carioca comandada pelo argentino Sérgio Hernandez passou a administrar o placar nos instantes finais, garantindo a vitória. O último período ficou 34 a 15 para Franca.
Alexey foi o cestinha da partida com 16 pontos para o Flamengo. O maior pontuador do Franca foi Mineiro, com 15 pontos.
O Sesi Franca volta a jogar pelo NBB na próxima segunda-feira, 17, às 19h30, contra o Vasco, novamente no Pedrocão, em Franca.
