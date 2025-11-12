13 de novembro de 2025
NBB

Irreconhecível, Sesi Franca perde para o Flamengo em casa

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete
Sesi Franca Basquete e Flamengo no ginásio Pedrocão nesta quarta-feira
Sesi Franca Basquete e Flamengo no ginásio Pedrocão nesta quarta-feira

O Sesi Franca Basquete perdeu para o Flamengo por 86 a 72, na noite desta quarta-feira, 12, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela nona rodada da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Apesar do placar final, o resultado não mostra o domínio do time carioca, que chegou a abrir mais de 30 pontos de vantagem durante a partida.

A equipe francana acumula seis vitórias e três derrotas. Já o time do Rio de Janeiro segue invicto após nove partidas e lidera o campeonato nacional.

O jogo

O Flamengo começou a partida em ritmo intenso, abrindo 11 a 2 e forçando o técnico Helinho Garcia a pedir tempo logo no início para ajustar a equipe. A pausa, porém, não surtiu efeito: o time carioca ampliou a vantagem para 22 a 2, e Helinho precisou interromper o jogo novamente. Sem conseguir pontuar, o Sesi Franca viu o Flamengo, com ótimo aproveitamento, vencer o primeiro quarto por 32 a 6.

No segundo período, o time da casa melhorou na defesa e conseguiu equilibrar o jogo, vencendo por 19 a 17. Mesmo assim, o Flamengo manteve ampla vantagem e foi para o intervalo vencendo por 49 a 25, com 24 pontos de diferença.

Na sequência, o Sesi Franca viu o Flamengo ampliar a vantagem para 34 pontos. A torcida, atônita com o que acontecia em quadra, ficou em silêncio no ginásio. O terceiro período terminou 22 a 13 para os cariocas, que fecharam a parcial com 71 a 38 no placar geral.

A equipe carioca comandada pelo argentino Sérgio Hernandez passou a administrar o placar nos instantes finais, garantindo a vitória. O último período ficou 34 a 15 para Franca.

Alexey foi o cestinha da partida com 16 pontos para o Flamengo. O maior pontuador do Franca foi Mineiro, com 15 pontos.

O Sesi Franca volta a jogar pelo NBB na próxima segunda-feira, 17, às 19h30, contra o Vasco, novamente no Pedrocão, em Franca.

