O sucesso da série Tremembé, lançada recentemente pela Amazon Prime Video, reacendeu a lembrança de um episódio pouco comentado na região de Franca: a passagem de Suzane von Richthofen pela Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto.

Suzane foi presa em 2002, quando, aos 19 anos, planejou e participou do assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em São Paulo. O crime foi cometido com a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos, que mataram o casal a pauladas enquanto dormia.

A série começa justamente com uma rebelião em que Suzane é perseguida dentro de um presídio. O motim, que de fato aconteceu em Rio Claro (SP), teria sido motivado por supostas regalias concedidas à presa - na série, foi mostrado que a confusão ocorreu em São Paulo para reduzir o enredo e facilitar o entendimento do público.