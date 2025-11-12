O assassinato da cabeleireira Raphaella Fachinelli, de 28 anos, ocorrido na última segunda-feira, 10, em uma casa no bairro Valim de Melo, em Uberaba (MG), segue sob investigação das Polícias Civis de Minas Gerais e de São Paulo. O principal suspeito, já identificado, continua foragido.

O delegado Eduardo Lopes Bonfim, responsável pelas investigações em Franca, apura se o homem pode estar escondido na cidade.

"Se escolheu Franca, é porque conhece, tem parentes ou amigos aqui. Ou a namorada dele pode ter parentes ou amigos. Então, estamos apurando esses fatos para ver para onde ele teria ido. Se ele sai a pé do shopping, alguém o buscou ou ele usou um táxi para ir embora dali para algum lugar aqui dentro da cidade", disse o delegado.

Flagrado em Franca