O assassinato da cabeleireira Raphaella Fachinelli, de 28 anos, ocorrido na última segunda-feira, 10, em uma casa no bairro Valim de Melo, em Uberaba (MG), segue sob investigação das Polícias Civis de Minas Gerais e de São Paulo. O principal suspeito, já identificado, continua foragido.
O delegado Eduardo Lopes Bonfim, responsável pelas investigações em Franca, apura se o homem pode estar escondido na cidade.
"Se escolheu Franca, é porque conhece, tem parentes ou amigos aqui. Ou a namorada dele pode ter parentes ou amigos. Então, estamos apurando esses fatos para ver para onde ele teria ido. Se ele sai a pé do shopping, alguém o buscou ou ele usou um táxi para ir embora dali para algum lugar aqui dentro da cidade", disse o delegado.
Flagrado em Franca
De acordo com a Polícia Civil de Franca, após abandonar o carro usado na fuga, o suspeito foi flagrado por câmeras de segurança fazendo compras em um shopping da cidade. O veículo, um Fiat Argo branco, foi encontrado na madrugada dessa terça-feira, 11, na avenida Rio Amazonas, nas proximidades do centro comercial, e passou por perícia, que constatou manchas de sangue nos bancos.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil de Minas Gerais, por volta das 12h de segunda-feira, quando o crime aconteceu, foi realizada uma transação de R$ 850 no cartão da namorada do suspeito para uma maquininha em nome da vítima. Minutos depois, houve também um PIX de R$ 500 enviado para a mesma mulher.
As Polícias Civis de Minas Gerais e de São Paulo seguem em colaboração para tentar localizar o suspeito e esclarecer todos os detalhes do caso, como a motivação. Inicialmente, o caso será investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.