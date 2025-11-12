A Justiça de Franca condenou Ricardo Marques Trovão Lafaeff, apontado como líder da quadrilha responsável por ataques a carros-fortes em Restinga no ano passado, a 46 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 123 dias-multa. A decisão foi proferida nesta quarta-feira, 12.

Ricardo Trovão Lafaeff foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa armada, roubo qualificado tentado com uso de armas de fogo e explosivos e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O juiz Ewerton Meirelis Gonçalves, da 2ª Vara Criminal de Franca, absolveu o réu das acusações de incêndio e de um segundo roubo qualificado com morte por falta de provas suficientes.

Ataque com explosivos em Restinga