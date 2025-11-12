O monsenhor José Geraldo Segantin, de 66 anos, reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, de Franca, foi transferido nesta quarta-feira, 12, para o Hospital Unimed de Ribeirão Preto, para seguir o tratamento de um quadro de pancreatite.

O padre estava internado no Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca, desde o último domingo, 9, quando passou mal durante a missa das 17h. Ele foi levado imediatamente para o hospital, onde permaneceu internado até esta quarta-feira, 12.

A transferência de José Geraldo para Ribeirão Preto foi divulgada pela Cúria da Diocese de Franca nesta quarta-feira. “Dom Paulo (Bispo) foi visitar o monsenhor José Geraldo pela manhã, no Hospital São Joaquim. Assim, devo informá-los que ele continua o tratamento da pancreatite, porém a equipe médica julgou melhor transferir o monsenhor para Ribeirão Preto. Continuemos em oração pela sua recuperação”, diz a nota.