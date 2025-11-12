12 de novembro de 2025
AGORA

Motorista de aplicativo é esfaqueado após briga em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
Viatura da Polícia Civil em frente à Santa Casa de Franca no atendimento da ocorrência, nesta quarta-feira
Um motorista de aplicativo foi socorrido à Santa Casa de Franca na tarde desta quarta-feira, 12, após ser esfaqueado durante uma confusão. O homem chegou ao hospital por volta das 15h30, com ferimentos nos dois antebraços.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso teria sido motivado por um desentendimento entre motoristas de aplicativo. A discussão inicial ocorreu nessa terça-feira, 11, envolvendo o motorista ferido e outro colega que trabalhava com moto.

Ainda conforme apuração da polícia, o motociclista teria procurado o motorista novamente nesta quarta-feira, quando o atacou com uma faca. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, onde passou por atendimento médico.

O estado de saúde do homem é estável e ele não corre risco de vida. O caso será registrado como lesão corporal e segue sob investigação da Polícia Civil.

