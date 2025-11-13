A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e o CCI (Centro de Convivência Infantil) Sagrada Família anunciaram a abertura de processos seletivos para preenchimento de diversas vagas de trabalho em suas unidades. As oportunidades contemplam cargos nas áreas pedagógica, operacional e de cozinha, com inscrições que seguem até o dia 16 de novembro.

Na Creche Escola "Professor Lener Eustáquio Pereira", no bairro Cambuí, a Pastoral do Menor oferece uma vaga para apoio pedagógico, com salário de R$ 2.371,20, vale-alimentação de R$ 199,12, refeição no local e carga horária de 44 horas semanais. O cargo exige formação completa em Pedagogia e está disponível também para pessoas com deficiência (PCDs).

Já no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, há uma vaga para auxiliar operacional, com salário de R$ 1.600,05, vale-alimentação de R$ 199,12 e vale-refeição de R$ 27,72 por dia trabalhado. A carga é de 40 horas semanais, com benefícios como seguro de vida e assistência médica.