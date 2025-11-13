A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e o CCI (Centro de Convivência Infantil) Sagrada Família anunciaram a abertura de processos seletivos para preenchimento de diversas vagas de trabalho em suas unidades. As oportunidades contemplam cargos nas áreas pedagógica, operacional e de cozinha, com inscrições que seguem até o dia 16 de novembro.
Na Creche Escola "Professor Lener Eustáquio Pereira", no bairro Cambuí, a Pastoral do Menor oferece uma vaga para apoio pedagógico, com salário de R$ 2.371,20, vale-alimentação de R$ 199,12, refeição no local e carga horária de 44 horas semanais. O cargo exige formação completa em Pedagogia e está disponível também para pessoas com deficiência (PCDs).
Já no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, há uma vaga para auxiliar operacional, com salário de R$ 1.600,05, vale-alimentação de R$ 199,12 e vale-refeição de R$ 27,72 por dia trabalhado. A carga é de 40 horas semanais, com benefícios como seguro de vida e assistência médica.
Além disso, a instituição também abriu 17 vagas para apoio pedagógico e interlocução em Libras nas Emebs (Escolas Municipais Bilíngues). São 15 vagas de 22 horas semanais, com salário de R$ 1.250, e duas de 44 horas, com remuneração de R$ 2.500. Em ambas as modalidades, é necessário ter formação em Pedagogia ou Magistério, e há vagas destinadas a PCDs.
Os interessados devem anexar o currículo no site www.pastoralmenorfranca.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”, até o dia 16 de novembro. O processo seletivo será composto por análise curricular e entrevista individual.
CCI Sagrada Família
O Centro de Convivência Infantil Sagrada Família também abriu processo seletivo para contratação de uma cozinheira, com início previsto para 2026. O cargo exige ensino fundamental completo, e a jornada é de 44 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas presencialmente nos dias 12, 13 e 14 de novembro, na sede da instituição, localizada na rua Alípio Resende de Araújo, 1255, Jardim Aeroporto II ou por e-mail, no endereço ccisagrada@gmail.com.
A seleção inclui análise curricular, preenchimento de formulário e entrevista. O processo segue o regime da CLT e é organizado pela própria instituição, em conformidade com a legislação vigente.
Tanto a Pastoral do Menor quanto o CCI Sagrada Família são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que atuam em parceria com o Município de Franca no atendimento e desenvolvimento de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.
