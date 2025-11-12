Um novo caso de abandono e falta de assistência a animais em situação de emergência chamou atenção em Franca. Um cachorro foi atropelado na tarde de terça-feira, 11, por volta das 15h, na avenida Tristão D’Almeida, nas proximidades de um posto de combustíveis, no Distrito Industrial. Desde então, o animal permanece sem atendimento adequado.

Segundo relatos, moradores tentaram acionar o serviço de resgate da Prefeitura, mas não conseguiram contato pelo número da Guarda Municipal - que, segundo eles, só dava sinal de ocupado, inclusive na manhã dessa quarta-feira, 12. Também foi feito contato com o Canil Municipal, sem sucesso.

Marcelo Soares, frentista do posto de combustíveis, sensibilizado com a situação, decidiu acolher o cachorro em sua própria casa, mas afirmou não ter condições de arcar com os custos de atendimento veterinário. Há suspeita de fratura em uma das patas do animal, que chegou a ficar desacordado após o atropelamento.