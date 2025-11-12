O garoto francano Davi Miguel, de 11 anos, voltou ao hospital Infantil Menino Jesus, em São Paulo, nesta quarta-feira, 12, para nova cirurgia devido complicações no cateter que ele utiliza para se alimentar.
O menino, conhecido em Franca pela sua história de luta pela vida, estava em casa havia apenas 17 dias após passar por procedimentos cirúrgicos em São Paulo no mês de outubro, para troca do cateter. Na ocasião, Davi ficou 26 dias internado, ganhando alta em 26 de outubro.
Nesta terça-feira, 11, o cateter apresentou rompimento e ele foi levado primeiramente para um hospital de Franca, sendo transferido para São Paulo na madrugada desta quarta-feira.
De acordo com o pai do garoto, Jesimar Gama, o filho foi atendido no Menino Jesus, mas o procedimento seria realizado no Hospital Sírio Libanês na manhã desta quarta-feira. “Para realizar a cirurgia, é necessário anestesia geral. Precisa trocar o cateter já que a alimentação volta, não passa para a corrente sanguínea”, explicou.
Jesimar conta que o filho estava bem, voltando à rotina normalmente após a internação no mês passado. “Davi estava bem, ele foi pajem no casamento de minha sobrinha no sábado passado. Agora enfrenta nova cirurgia”.
Davi Miguel luta pela vida desde seu nascimento. Ele foi diagnosticado com a doença da inclusão das microvilosidades intestinais. A doença rara impede a absorção dos nutrientes pelo organismo, e a única forma de se alimentar é pelo sistema venoso, por meio da alimentação parenteral.
