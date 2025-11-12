O garoto francano Davi Miguel, de 11 anos, voltou ao hospital Infantil Menino Jesus, em São Paulo, nesta quarta-feira, 12, para nova cirurgia devido complicações no cateter que ele utiliza para se alimentar.

O menino, conhecido em Franca pela sua história de luta pela vida, estava em casa havia apenas 17 dias após passar por procedimentos cirúrgicos em São Paulo no mês de outubro, para troca do cateter. Na ocasião, Davi ficou 26 dias internado, ganhando alta em 26 de outubro.

Nesta terça-feira, 11, o cateter apresentou rompimento e ele foi levado primeiramente para um hospital de Franca, sendo transferido para São Paulo na madrugada desta quarta-feira.