Franca receberá uma “flashmob” nesta sexta-feira, 15, no shopping da cidade, na avenida Rio Amazonas. A ação faz parte de uma intervenção do Projeto Guri, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, que está completando 30 anos de atuação.

Um “flashmob” é quando um grupo de pessoas se reúne repentinamente em um ambiente público e realiza uma apresentação curta, depois se dispersa como se nada tivesse acontecido. A ação não será exclusiva em Franca – o Guri promoverá a intervenção em 70 cidades simultaneamente, partindo das 12h.

A apresentação será composta de formações instrumentais e de canto coral. Os estudantes vão interpretar o canto “Sou Guri”, que fala sobre aprendizado, pertencimento e transformação. A canção foi encomendada ao compositor Rodrigo Fonseca, especialmente para a comemoração de 30 anos do Guri. A direção musical será do maestro Claudio Cruz.