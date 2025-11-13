A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Franca "Dr. Thomaz Novelino" realiza, nesta sexta-feira, 14, às 19h, o painel “Empreendedorismo e Inovação – Desafios, Oportunidades e Conquistas”, dentro da programação da SGEI (Semana Global de Empreendedorismo e Inovação).
O evento integra as ações promovidas pela Prefeitura de Franca, sob coordenação da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, e conta com o apoio do Comti (Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação), Sebrae, instituições de ensino, entidades empresariais e do ecossistema de inovação local.
De acordo com a coordenadora da Fatec e presidente do Comti, Érica Araújo, o painel foi organizado em parceria com o Polo de TI-Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e o Sebrae. “Uma de minhas atribuições é promover a integração entre instituições e empresas que visam o empreendedorismo, a tecnologia e a inovação. Dividimos a programação da semana e coube à Fatec conduzir as atividades desta sexta-feira”, explicou.
Aberto ao público, o evento é voltado a estudantes, docentes, empreendedores e profissionais das áreas de tecnologia, negócios e inovação. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, 13, neste link.
O painel contará com a participação do sócio-fundador da Vinícola Arcano, Maurício Orlov; da apresentadora e produtora de eventos Camila Pizzo; e do CEO da Monetix, Eliézer Pimentel. Além de compartilhar experiências e aprendizados, os convidados vão discutir os principais desafios e oportunidades do empreendedorismo moderno.
Segundo Érica, a proposta é aproximar o ambiente acadêmico do setor produtivo, fortalecendo a conexão entre conhecimento, inovação e desenvolvimento econômico local. “Os participantes poderão interagir com os palestrantes, tirar dúvidas e trocar experiências, tornando o encontro dinâmico e enriquecedor”, destacou.
O evento acontece na Fatec Franca, localizada na rua Irênio Greco, 4.580, Vila Imperador, e é uma das ações que marcam a programação da Semana Global de Empreendedorismo e Inovação, que segue com atividades em diversos pontos da cidade até o dia 17 de novembro, reunindo instituições, empresas e profissionais em torno de temas voltados à tecnologia, sustentabilidade e geração de negócios.
