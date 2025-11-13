A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Franca "Dr. Thomaz Novelino" realiza, nesta sexta-feira, 14, às 19h, o painel “Empreendedorismo e Inovação – Desafios, Oportunidades e Conquistas”, dentro da programação da SGEI (Semana Global de Empreendedorismo e Inovação).

O evento integra as ações promovidas pela Prefeitura de Franca, sob coordenação da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, e conta com o apoio do Comti (Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação), Sebrae, instituições de ensino, entidades empresariais e do ecossistema de inovação local.

De acordo com a coordenadora da Fatec e presidente do Comti, Érica Araújo, o painel foi organizado em parceria com o Polo de TI-Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e o Sebrae. “Uma de minhas atribuições é promover a integração entre instituições e empresas que visam o empreendedorismo, a tecnologia e a inovação. Dividimos a programação da semana e coube à Fatec conduzir as atividades desta sexta-feira”, explicou.