O suspeito de matar a cabeleireira Raphaella Fachinelli, de 28 anos, a facadas, na tarde de segunda-feira, 10, dentro de uma casa no bairro Valim de Melo, em Uberaba (MG), foi flagrado por câmeras de segurança em Franca, na avenida Rio Amazonas, nas proximidades do shopping da cidade.

Pelas imagens, gravadas por volta das 18h45 do mesmo dia, o homem chega em um Fiat Argo branco, estaciona o veículo na avenida e segue a pé em direção ao centro comercial.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito segue foragido e não foi mais visto após deixar o local.