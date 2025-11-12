12 de novembro de 2025
'ROLÊ' NO SHOPPING

Matou a amiga e foi às compras: câmeras filmam suspeito em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/WhatsApp/GCN
Suspeito circulando próximo do shopping, em Franca
Suspeito circulando próximo do shopping, em Franca

O suspeito de matar a cabeleireira Raphaella Fachinelli, de 28 anos, a facadas, na tarde de segunda-feira, 10, dentro de uma casa no bairro Valim de Melo, em Uberaba (MG), foi flagrado por câmeras de segurança em Franca, na avenida Rio Amazonas, nas proximidades do shopping da cidade.

Pelas imagens, gravadas por volta das 18h45 do mesmo dia, o homem chega em um Fiat Argo branco, estaciona o veículo na avenida e segue a pé em direção ao centro comercial.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito segue foragido e não foi mais visto após deixar o local.

O homem acusado de ser o assassino da cabeleireira é namorado de uma amiga dela. Elas dividiriam a mesma residência.

Carro passou por perícia em Franca

Durante a madrugada de terça-feira, 11, a Polícia Militar localizou o veículo estacionado na avenida e acionou a Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Científica foi chamada e realizou os trabalhos de praxe no local, periciando o carro. Ainda conforme o registro, a PM tentou acionar um guincho credenciado para remover o veículo, mas não conseguiu localizar nenhum profissional disponível, razão pela qual o automóvel permaneceu na via.

O delegado Eduardo Lopes Bonfim informou que a irmã de Raphaella veio até Franca e retirou o carro, que foi restituído à família da vítima.

