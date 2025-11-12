O trabalhador rural Jhony Eduardo Alonso de Menezes, de 48 anos, conhecido carinhosamente pelos amigos como “Branquinho”, morreu de forma trágica na tarde dessa terça-feira, 11, após ser atropelado pelo próprio trator no bairro Residencial Espigão, em São Joaquim da Barra.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, Jhony havia estacionado o trator em frente à porteira do sítio onde morava. Ao descer para abri-la, o veículo começou a se mover sozinho em direção a ele. Em uma tentativa desesperada de conter o trator, Jhony tentou segurá-lo, mas acabou sendo atropelado.

O Corpo de Bombeiros de Orlândia foi acionado e prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, apesar dos esforços das equipes, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.