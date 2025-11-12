Um grave ato de violência chocou a comunidade escolar de Pedregulho. A servidora da Educação, Sônia dos Santos Santana, atuando como diretora do Centro Educacional Unificado, foi fisicamente agredida pela mãe de um aluno dentro da unidade escolar. O fato ocorreu na última segunda-feira, 10.

A servidora, professora concursada há quase 20 anos na rede, registrou Boletim de Ocorrência e realizou exame de corpo de delito. A Prefeitura de Pedregulho ofereceu apoio à vítima.

O relato da vítima

Em áudios, a servidora agredida, que está substituindo a diretora da unidade, deu sua versão dos fatos. Ela relatou que o conflito começou meses atrás, em setembro, quando ela chamou a mãe para conversar sobre o comportamento do filho, um aluno de 3 anos.