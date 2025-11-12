O jogo é apenas pela fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil), mas Sesi Franca e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h30, o ginásio "Pedrocão", em Franca, com toda rivalidade que envolve os dois clubes.
As duas equipes reeditam uma das semifinais da edição passada do NBB, quando o Franca levou a melhor e depois se sagrou tetracampeã consecutiva da competição nacional.
Após as oito primeiras rodadas, o Franca soma seis vitórias e duas derrotas, estando na terceira colocação da competição. Já a equipe carioca vem a Franca defender a invencibilidade e a liderança, com 8 vitórias até agora.
Helinho poderá contar com todos os jogadores principais do elenco, com exceção ao ala/armador Georginho, que segue se tratando de uma lesão na coxa. O técnico disse que a equipe está preparada para o clássico.
“Depois de duas vitórias, é claro que a confiança aumenta. Ao mesmo tempo, a gente sabe o jogo duro que nós temos pela frente contra o Flamengo. Independentemente de qualquer coisa, a equipe está preparada, extremamente focada e, acima de tudo, com muita motivação para que a gente possa fazer mais um grande jogo e, claro, alcançar mais uma vitória importante no NBB”.
O ala/armador norte-americano David Jackson acredita em um confronto equilibrado, destacando a qualidade das equipes favoritas ao título da competição nacional. “Vai ser um jogo muito duro, mas é uma coisa que nós precisamos enfrentar. Esse campeonato vai ser muito duro, tem muitos times muito bons. O Flamengo é um dos dois times igual nós”, avalia o norte-americano, cestinha da equipe francana na última partida contra o Botafogo-RJ, com 18 pontos.
O Flamengo conta com vários ex-jogadores do Sesi Fraca, como Alexey, Wesley e Jhonatan, alé de uma legião de estrangeiros, sendo Negrete (Argentina) e os americanos Bost, Terrell Cummings, Doria e Shaq Johnson, além do técnico Sérgio Hernández, que é argentino.
Os ingressos para o jogo desta quarta-feira, no Pedrocão, custam R$ 30 arquibancadas e R$ 60 numeradas.
