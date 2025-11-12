O jogo é apenas pela fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil), mas Sesi Franca e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h30, o ginásio "Pedrocão", em Franca, com toda rivalidade que envolve os dois clubes.

As duas equipes reeditam uma das semifinais da edição passada do NBB, quando o Franca levou a melhor e depois se sagrou tetracampeã consecutiva da competição nacional.

Após as oito primeiras rodadas, o Franca soma seis vitórias e duas derrotas, estando na terceira colocação da competição. Já a equipe carioca vem a Franca defender a invencibilidade e a liderança, com 8 vitórias até agora.