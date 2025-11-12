13 de novembro de 2025
Franca oferece vacinação contra raiva para cães e gatos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cão recebendo vacina; veja os dias e horários
O Departamento de Vigilância em Saúde de Franca está realizando a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos. O serviço foi adotado após o Governo do Estado de São Paulo suspender as campanhas de vacinação em massa nos anos de 2020 e 2021, embora as demais atividades do Programa de Vigilância e Controle da Raiva permaneçam ativas.

Em Franca, a imunização é oferecida para animais (cães e gatos) a partir dos três meses de idade.

Local e horários

Os tutores podem levar seus animais diretamente à sede da Vigilância em Saúde, localizada na avenida Dr. Flávio Rocha, 4.780, na Vila Imperador.

O atendimento ocorre em dias e horários fixos:

  • Dias: terças, quartas e quintas-feiras
  • Horário: das 17h às 18h

A Vigilância recomenda que os animais sejam levados de forma segura, utilizando coleiras e, se necessário, focinheiras de proteção. Para quem precisa vacinar dez ou mais animais, é possível agendar uma visita da equipe pelos telefones (16) 3711-9408 ou 3711-9415.

