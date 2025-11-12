O Departamento de Vigilância em Saúde de Franca está realizando a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos. O serviço foi adotado após o Governo do Estado de São Paulo suspender as campanhas de vacinação em massa nos anos de 2020 e 2021, embora as demais atividades do Programa de Vigilância e Controle da Raiva permaneçam ativas.

Em Franca, a imunização é oferecida para animais (cães e gatos) a partir dos três meses de idade.

Local e horários

Os tutores podem levar seus animais diretamente à sede da Vigilância em Saúde, localizada na avenida Dr. Flávio Rocha, 4.780, na Vila Imperador.