O Departamento de Vigilância em Saúde de Franca está realizando a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos. O serviço foi adotado após o Governo do Estado de São Paulo suspender as campanhas de vacinação em massa nos anos de 2020 e 2021, embora as demais atividades do Programa de Vigilância e Controle da Raiva permaneçam ativas.
Em Franca, a imunização é oferecida para animais (cães e gatos) a partir dos três meses de idade.
Local e horários
Os tutores podem levar seus animais diretamente à sede da Vigilância em Saúde, localizada na avenida Dr. Flávio Rocha, 4.780, na Vila Imperador.
O atendimento ocorre em dias e horários fixos:
- Dias: terças, quartas e quintas-feiras
- Horário: das 17h às 18h
A Vigilância recomenda que os animais sejam levados de forma segura, utilizando coleiras e, se necessário, focinheiras de proteção. Para quem precisa vacinar dez ou mais animais, é possível agendar uma visita da equipe pelos telefones (16) 3711-9408 ou 3711-9415.
