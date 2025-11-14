O programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Franca, está gerando questionamentos por parte da população. Moradores de bairros que já receberam o serviço notaram que rotatórias foram deixadas de fora do recapeamento, enquanto outros cidadãos questionam os critérios de escolha dos locais beneficiados.

Nesta semana, a moradora Lucia Helena, do Parque do Horto, questionou a equipe do portal GCN/Sampi e da Rádio Difusora, o motivo da rotatória de o bairro não ter recebido o serviço. Outro relato apontou que a rotatória do "Polo" (região do Polo Clube) também não foi recapeada.

O morador Antonio Carlos questionou os critérios de seleção dos bairros. "Eu acho o Polo um bairro novo, tem lugar que precisa mais, o asfalto já virou pedra", disse ele.