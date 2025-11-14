14 de novembro de 2025
RECAPEAMENTO

Moradores questionam critérios do 'Asfalto Novo'; veja a resposta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Vias sendo recapeadas pelo programa Asfalto Novo, em Franca
Vias sendo recapeadas pelo programa Asfalto Novo, em Franca

O programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Franca, está gerando questionamentos por parte da população. Moradores de bairros que já receberam o serviço notaram que rotatórias foram deixadas de fora do recapeamento, enquanto outros cidadãos questionam os critérios de escolha dos locais beneficiados.

Nesta semana, a moradora Lucia Helena, do Parque do Horto, questionou a equipe do portal GCN/Sampi e da Rádio Difusora, o motivo da rotatória de o bairro não ter recebido o serviço. Outro relato apontou que a rotatória do "Polo" (região do Polo Clube) também não foi recapeada.

O morador Antonio Carlos questionou os critérios de seleção dos bairros. "Eu acho o Polo um bairro novo, tem lugar que precisa mais, o asfalto já virou pedra", disse ele.

Em resposta, a Secretaria de Infraestrutura informou que o programa "priorizou neste primeiro momento, as vias com maior necessidade de aplicação de nova capa asfáltica". A pasta complementou que os "locais ainda não atendidos permanecem sob análise técnica da secretaria para eventuais ações futuras".

Obras no Aeroporto I

Enquanto isso, as equipes do Asfalto Novo seguem trabalhando nesta semana no Jardim Aeroporto I. A programação de recapeamento inclui as seguintes ruas:

  • Octávia Neiva Borges
  • José Cristiano Borges
  • Idalina Leal
  • Capitão Fernando Pereira Garcia
  • Dirce Marques de Souza Martins
  • Oscar Tofeti
  • Paulo Sérgio Diamantino
  • Professora Iolanda Kelner Lima
  • João Antônio da Silva
  • Dr. Waldemar César Caleiro
  • Jayme Bortolato
  • Willian Cury
  • Alceu Mota Leite

Balanço do programa

O Asfalto Novo representa um investimento de R$ 26 milhões, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, e visa a recuperação de mais de 420 mil metros quadrados de vias públicas.

O trabalho foi iniciado no Parque do Horto e Vila Santa Terezinha, e já passou também pelos bairros Paraty, Jardim Veneza, Ângela Rosa e parte do Santa Cruz.

