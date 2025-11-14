O programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Franca, está gerando questionamentos por parte da população. Moradores de bairros que já receberam o serviço notaram que rotatórias foram deixadas de fora do recapeamento, enquanto outros cidadãos questionam os critérios de escolha dos locais beneficiados.
Nesta semana, a moradora Lucia Helena, do Parque do Horto, questionou a equipe do portal GCN/Sampi e da Rádio Difusora, o motivo da rotatória de o bairro não ter recebido o serviço. Outro relato apontou que a rotatória do "Polo" (região do Polo Clube) também não foi recapeada.
O morador Antonio Carlos questionou os critérios de seleção dos bairros. "Eu acho o Polo um bairro novo, tem lugar que precisa mais, o asfalto já virou pedra", disse ele.
Em resposta, a Secretaria de Infraestrutura informou que o programa "priorizou neste primeiro momento, as vias com maior necessidade de aplicação de nova capa asfáltica". A pasta complementou que os "locais ainda não atendidos permanecem sob análise técnica da secretaria para eventuais ações futuras".
Obras no Aeroporto I
Enquanto isso, as equipes do Asfalto Novo seguem trabalhando nesta semana no Jardim Aeroporto I. A programação de recapeamento inclui as seguintes ruas:
- Octávia Neiva Borges
- José Cristiano Borges
- Idalina Leal
- Capitão Fernando Pereira Garcia
- Dirce Marques de Souza Martins
- Oscar Tofeti
- Paulo Sérgio Diamantino
- Professora Iolanda Kelner Lima
- João Antônio da Silva
- Dr. Waldemar César Caleiro
- Jayme Bortolato
- Willian Cury
- Alceu Mota Leite
Balanço do programa
O Asfalto Novo representa um investimento de R$ 26 milhões, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, e visa a recuperação de mais de 420 mil metros quadrados de vias públicas.
O trabalho foi iniciado no Parque do Horto e Vila Santa Terezinha, e já passou também pelos bairros Paraty, Jardim Veneza, Ângela Rosa e parte do Santa Cruz.
