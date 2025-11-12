Franca será o ponto de partida da tradicional Carreata de Natal Havan neste ano. A cidade foi escolhida para iniciar a turnê, que levará a magia natalina para 30 municípios nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O evento está marcado para a próxima sexta-feira, 21 de novembro.

O desfile contará com o Papai Noel e três caminhões decorados e iluminados por luzes de LED, que percorrerão as principais ruas da cidade.

A concentração da carreata começa em frente à loja Havan, na avenida Miguel Sábio de Melo, 350. Um dos caminhões foi preparado com um palco lateral aberto, permitindo que as famílias e, principalmente, as crianças possam tirar fotos com o Bom Velhinho.