BOM VELHINHO

Carreata de Natal passará por Franca neste mês; veja a data

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Havan
Caminhão da Havan que passará pelas ruas de Franca
Caminhão da Havan que passará pelas ruas de Franca

Franca será o ponto de partida da tradicional Carreata de Natal Havan neste ano. A cidade foi escolhida para iniciar a turnê, que levará a magia natalina para 30 municípios nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O evento está marcado para a próxima sexta-feira, 21 de novembro.

O desfile contará com o Papai Noel e três caminhões decorados e iluminados por luzes de LED, que percorrerão as principais ruas da cidade.

A concentração da carreata começa em frente à loja Havan, na avenida Miguel Sábio de Melo, 350. Um dos caminhões foi preparado com um palco lateral aberto, permitindo que as famílias e, principalmente, as crianças possam tirar fotos com o Bom Velhinho.

Esta é a oitava edição da carreata promovida pela varejista. O dono da Havan, Luciano Hang, destacou o objetivo da ação. "Essa é a nossa maneira de agradecer também aos nossos clientes por mais um ano que passou e despertar esses sentimentos de paz e união nas pessoas", afirmou.

Após a estreia em Franca, o evento segue para outras oito cidades de São Paulo, incluindo Sertãozinho (22/11) e Votuporanga (23/11), antes de ir para os outros estados, com término previsto para 21 de dezembro em Brusque (SC).

