Os motoristas que passam por Miguelópolis, na região de Franca, devem redobrar a atenção. Desde a meia-noite desta quarta-feira, 12, começou a funcionar um novo radar de velocidade na rodovia Norival Pereira Mattos (SP-413).
O equipamento, instalado pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), está localizado na altura do km 25 + 440 metros e fiscalizará os veículos nos sentidos Norte e Sul. Os limites de velocidade definidos para o trecho são de 100 km/h (para veículos leves) e 80 km/h (para veículos pesados).
A ativação do radar em Miguelópolis faz parte de um pacote de 26 novos equipamentos que o DER-SP colocou em operação simultaneamente em rodovias estaduais não concedidas. Com isso, o total de pontos de fiscalização ativos no estado chega a 467.
Segundo o DER-SP, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, a medida busca reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas. O departamento salienta que todos os locais estão devidamente sinalizados e que os motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.