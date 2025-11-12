Os motoristas que passam por Miguelópolis, na região de Franca, devem redobrar a atenção. Desde a meia-noite desta quarta-feira, 12, começou a funcionar um novo radar de velocidade na rodovia Norival Pereira Mattos (SP-413).

O equipamento, instalado pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), está localizado na altura do km 25 + 440 metros e fiscalizará os veículos nos sentidos Norte e Sul. Os limites de velocidade definidos para o trecho são de 100 km/h (para veículos leves) e 80 km/h (para veículos pesados).

A ativação do radar em Miguelópolis faz parte de um pacote de 26 novos equipamentos que o DER-SP colocou em operação simultaneamente em rodovias estaduais não concedidas. Com isso, o total de pontos de fiscalização ativos no estado chega a 467.