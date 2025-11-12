12 de novembro de 2025
CRISTAIS PAULISTA

'Pedi pelo amor de Deus pra não me matar', diz grávida atacada

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Câmeras de Segurança
Mulher grávida caiu na rua, ao tentar fugir de homem em surto
Mulher grávida caiu na rua, ao tentar fugir de homem em surto

Uma mulher grávida, que preferiu não se identificar, contou os momentos de pânico que viveu antes do ataque que terminou com a morte de Carlos Henrique Campos Pimenta, de 40 anos, na manhã dessa terça-feira, 11, em Cristais Paulista.

A vítima relatou que o homem invadiu a casa dela armado com uma faca e tentou atacá-la. “Ele veio pra cima de mim com a faca e eu pedi pelo amor de Deus para ele não me enfiar a faca, porque estou gestante. Fiquei com muito medo. Meu marido tentou conter ele e eu saí correndo pra rua, caí e me machuquei”, contou, emocionada.

Ela relembra o momento de puro desespero. O portão da casa do casal foi arrebentado por Carlos, que conseguiu invadir o imóvel. Ao ouvir o barulho, a vítima foi ver o que estava acontecendo e se deparou com o homem entrando, partindo em sua direção com uma faca nas mãos. “Meu marido, por sorte, ainda conseguiu contê-lo por alguns segundos e gritou pra eu correr. Foi desesperador”, acrescentou.

Moradores que ouviram os gritos de socorro acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. “Eu sou grata demais ao policial que chegou. Se não fosse ele, o homem tinha me matado”, afirmou a vítima, ainda abalada.

Câmeras de segurança de residências próximas registraram o homem invadindo a casa da família e o momento em que a viatura chegou no local e Carlos correu em direção aos agentes.

Segundo relato das testemunhas, ao chegar ao imóvel, os agentes tentaram conter Carlos com uso de arma de choque (taser), mas o homem continuou avançando, empunhando a faca. “Eu vi ele indo pra cima do policial com a faca. O policial pediu várias vezes pra ele soltar, mas ele não soltou. Quando o taser não funcionou, o policial precisou atirar”, relatou uma testemunha.

Carlos foi atingido por três tiros no peito, não resistiu e morreu no local.

A vítima, que está grávida, foi levada ao hospital após cair durante a fuga e bater a barriga no chão. Ela passou por avaliação médica, foi liberada e passa bem.

O corpo de Carlos Henrique Campos Pimenta será velado no Velório Municipal de Cristais Paulista nesta quarta-feira, 12, até as 13h10, seguido do sepultamento na própria cidade.

