Uma mulher grávida, que preferiu não se identificar, contou os momentos de pânico que viveu antes do ataque que terminou com a morte de Carlos Henrique Campos Pimenta, de 40 anos, na manhã dessa terça-feira, 11, em Cristais Paulista.

A vítima relatou que o homem invadiu a casa dela armado com uma faca e tentou atacá-la. “Ele veio pra cima de mim com a faca e eu pedi pelo amor de Deus para ele não me enfiar a faca, porque estou gestante. Fiquei com muito medo. Meu marido tentou conter ele e eu saí correndo pra rua, caí e me machuquei”, contou, emocionada.

Ela relembra o momento de puro desespero. O portão da casa do casal foi arrebentado por Carlos, que conseguiu invadir o imóvel. Ao ouvir o barulho, a vítima foi ver o que estava acontecendo e se deparou com o homem entrando, partindo em sua direção com uma faca nas mãos. “Meu marido, por sorte, ainda conseguiu contê-lo por alguns segundos e gritou pra eu correr. Foi desesperador”, acrescentou.