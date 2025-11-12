Uma mulher grávida, que preferiu não se identificar, contou os momentos de pânico que viveu antes do ataque que terminou com a morte de Carlos Henrique Campos Pimenta, de 40 anos, na manhã dessa terça-feira, 11, em Cristais Paulista.
A vítima relatou que o homem invadiu a casa dela armado com uma faca e tentou atacá-la. “Ele veio pra cima de mim com a faca e eu pedi pelo amor de Deus para ele não me enfiar a faca, porque estou gestante. Fiquei com muito medo. Meu marido tentou conter ele e eu saí correndo pra rua, caí e me machuquei”, contou, emocionada.
Ela relembra o momento de puro desespero. O portão da casa do casal foi arrebentado por Carlos, que conseguiu invadir o imóvel. Ao ouvir o barulho, a vítima foi ver o que estava acontecendo e se deparou com o homem entrando, partindo em sua direção com uma faca nas mãos. “Meu marido, por sorte, ainda conseguiu contê-lo por alguns segundos e gritou pra eu correr. Foi desesperador”, acrescentou.
Moradores que ouviram os gritos de socorro acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. “Eu sou grata demais ao policial que chegou. Se não fosse ele, o homem tinha me matado”, afirmou a vítima, ainda abalada.
Câmeras de segurança de residências próximas registraram o homem invadindo a casa da família e o momento em que a viatura chegou no local e Carlos correu em direção aos agentes.
Segundo relato das testemunhas, ao chegar ao imóvel, os agentes tentaram conter Carlos com uso de arma de choque (taser), mas o homem continuou avançando, empunhando a faca. “Eu vi ele indo pra cima do policial com a faca. O policial pediu várias vezes pra ele soltar, mas ele não soltou. Quando o taser não funcionou, o policial precisou atirar”, relatou uma testemunha.
Carlos foi atingido por três tiros no peito, não resistiu e morreu no local.
A vítima, que está grávida, foi levada ao hospital após cair durante a fuga e bater a barriga no chão. Ela passou por avaliação médica, foi liberada e passa bem.
O corpo de Carlos Henrique Campos Pimenta será velado no Velório Municipal de Cristais Paulista nesta quarta-feira, 12, até as 13h10, seguido do sepultamento na própria cidade.
