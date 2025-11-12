O sistema do Naia (Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência), localizado na rua General Osório, no Centro de Franca, ficou fora do ar por cerca de 30 minutos na manhã desta quarta-feira, 12, o que causou transtornos a famílias que aguardavam atendimento.
Entre os pacientes, estavam mães com crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em crise, que ficaram sem previsão de atendimento ou acesso às medicações.
A mãe Flávia Reis Flaviana estava entre as pessoas que aguardavam atendimento. "Estou aqui no Naia com várias mães e crianças autistas em crise, e o sistema caiu sem previsão de voltar", relatou de manhã.
"Meu filho está sem medicação e sem receita. Ele passa com a psiquiatra a cada dois meses. Agora, se o sistema não voltar, não haverá atendimento. Como nós, mães, ficamos com as crianças sem medicação, em crise e sem resposta de ninguém responsável?", completou.
Um vídeo feito no local mostra crianças acompanhadas de seus pais aguardando atendimento, enquanto os profissionais tentavam restabelecer o sistema.
Prefeitura de Franca
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Franca para saber o motivo da instabilidade no sistema da unidade de atendimento, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.
