O sistema do Naia (Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência), localizado na rua General Osório, no Centro de Franca, ficou fora do ar por cerca de 30 minutos na manhã desta quarta-feira, 12, o que causou transtornos a famílias que aguardavam atendimento.

Entre os pacientes, estavam mães com crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em crise, que ficaram sem previsão de atendimento ou acesso às medicações.

A mãe Flávia Reis Flaviana estava entre as pessoas que aguardavam atendimento. "Estou aqui no Naia com várias mães e crianças autistas em crise, e o sistema caiu sem previsão de voltar", relatou de manhã.