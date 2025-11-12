12 de novembro de 2025
RECLAMAÇÕES

Sistema fora do ar causa transtornos em unidade de Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
N.Fradique/GCN
Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência, no Centro de Franca
Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência, no Centro de Franca

O sistema do Naia (Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência), localizado na rua General Osório, no Centro de Franca, ficou fora do ar por cerca de 30 minutos na manhã desta quarta-feira, 12, o que causou transtornos a famílias que aguardavam atendimento.

Entre os pacientes, estavam mães com crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em crise, que ficaram sem previsão de atendimento ou acesso às medicações.

A mãe Flávia Reis Flaviana estava entre as pessoas que aguardavam atendimento. "Estou aqui no Naia com várias mães e crianças autistas em crise, e o sistema caiu sem previsão de voltar", relatou de manhã.

"Meu filho está sem medicação e sem receita. Ele passa com a psiquiatra a cada dois meses. Agora, se o sistema não voltar, não haverá atendimento. Como nós, mães, ficamos com as crianças sem medicação, em crise e sem resposta de ninguém responsável?", completou.

Um vídeo feito no local mostra crianças acompanhadas de seus pais aguardando atendimento, enquanto os profissionais tentavam restabelecer o sistema.

Prefeitura de Franca 

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Franca para saber o motivo da instabilidade no sistema da unidade de atendimento, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.

