Veja o obituário desta quarta-feira, 12, em Franca:
Nome: Zislene Gonçalves Procópio
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Lourdes de Melo Alves
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: José Américo Alves Salvador
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Germinia Parra Tardivo da Silveira
Idade: 97 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Ademar Fernandes
Idade: 88 anos
Local do velório: Velório Municipal de Restinga
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Restinga
Horário previsto do sepultamento: 17h
