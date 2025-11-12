Veja o obituário desta quarta-feira, 12, em Franca:

Nome: Zislene Gonçalves Procópio

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Lourdes de Melo Alves

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h