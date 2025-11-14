Durante o mês de novembro, médicos de Franca estão promovendo uma ação gratuita voltada à saúde masculina. A iniciativa oferece exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) e consultas médicas a homens de 40 a 69 anos atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A campanha é organizada pelos médicos Paulo Lage, Fernando Chagas e André Castro, que vão realizar cerca de 75 exames e atendimentos gratuitos. O objetivo é incentivar o diagnóstico precoce do câncer de próstata e ampliar o acesso à prevenção entre pacientes sem convênio médico.

Os interessados devem procurar o laboratório da Unimed Franca, no shopping da cidade, nesta sexta-feira, 14, até as 16h30, e no sábado, 15, das 6h às 9h30. A coleta do exame de PSA será feita gratuitamente pelo São Joaquim Hospital e Maternidade.