Durante o mês de novembro, médicos de Franca estão promovendo uma ação gratuita voltada à saúde masculina. A iniciativa oferece exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) e consultas médicas a homens de 40 a 69 anos atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
A campanha é organizada pelos médicos Paulo Lage, Fernando Chagas e André Castro, que vão realizar cerca de 75 exames e atendimentos gratuitos. O objetivo é incentivar o diagnóstico precoce do câncer de próstata e ampliar o acesso à prevenção entre pacientes sem convênio médico.
Os interessados devem procurar o laboratório da Unimed Franca, no shopping da cidade, nesta sexta-feira, 14, até as 16h30, e no sábado, 15, das 6h às 9h30. A coleta do exame de PSA será feita gratuitamente pelo São Joaquim Hospital e Maternidade.
Após a entrega dos resultados, os participantes poderão agendar consultas médicas gratuitas para o dia 29 de novembro. Cada um dos três profissionais fará 25 atendimentos.
O diretor-presidente da Unimed Franca, Marco Antonio Benedetti, destacou que a ação nasceu da iniciativa dos próprios médicos e foi prontamente acolhida pela cooperativa. “O diagnóstico precoce do câncer de próstata é determinante para o sucesso do tratamento, e oferecer esse acesso gratuito representa uma contribuição importante à comunidade francana”, afirmou.
De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A estimativa é de 72 mil novos casos por ano no país.
Benedetti reforçou que o projeto leva atendimento de qualidade a quem mais precisa.
“A campanha reforça a importância da prevenção e amplia o acesso à saúde em Franca”, concluiu.
Serviço
Exames e consultas gratuitas de PSA – Novembro Azul
- Período: até 15 de novembro (coletas) e 29 de novembro (consultas)
- Local de coleta: Laboratório Unimed Franca – no shopping da cidade (Av. Rio Negro, 1100, Jardim Roselândia)
- Horário: segunda a sexta, das 6h às 16h30; sábado, das 6h às 9h30
- Documentos: RG e cartão do SUS
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.