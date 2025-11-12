Foi sepultada nesta terça-feira, 11, Ana Lívia Dias Ferreira, de 37 anos, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca. Ela, que era manicure, lutava contra um câncer de estômago diagnosticado em março de 2024.

Mãe de dois filhos - Ana Beatriz, de 13 anos, e Yago, de 7 anos - e casada com Rogério Rodrigues, Ana Lívia costumava trabalhar como manicure antes de receber o diagnóstico de câncer. Nas redes sociais, ela contava com mais de 7 mil seguidores e uma vasta clientela. Em 17 de março de 2024, ela anunciou que paralisaria suas atividades.

“Venho comunicar a todas as minhas clientes que a partir de hoje, por motivos de saúde, encerro minha jornada como ‘nail design’ (manicure). Espero muito que seja um até breve, mas, por enquanto, não tenho previsão de volta. Gratidão a todas!”, escreveu.