Depois de nove dias internado em estado grave, o estudante Leandro Rodrigues Corrêa, de 33 anos, morreu nesta terça-feira, 11, na Santa Casa de Misericórdia de Franca, após levar três tiros no último dia 2, em Restinga.

O caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio, mas com a confirmação da morte, o crime passa a ser investigado como homicídio qualificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio aconteceu na noite de domingo, 2, no bairro Alto da Boa Vista. Segundo boletim de ocorrência, o suspeito, um homem de 36 anos, foi até a casa de um conhecido à procura da ex-companheira, de 30 anos, que estaria no local.