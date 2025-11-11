Depois de nove dias internado em estado grave, o estudante Leandro Rodrigues Corrêa, de 33 anos, morreu nesta terça-feira, 11 na Santa Casa de Misericórdia de Franca, em decorrência dos ferimentos causados pelo próprio tio - ele levou três tiros no último dia 2, em Restinga.
O caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio, mas com a confirmação da morte, o crime passa a ser investigado como homicídio qualificado.
De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio aconteceu na noite de domingo, 2, no bairro Alto da Boa Vista. Segundo boletim de ocorrência, o suspeito, um homem de 36 anos, foi até a casa de um conhecido à procura da ex-companheira, de 30 anos, que estaria no local.
Ao ser recebido, ele confirmou que a mulher realmente estava ali e invadiu a casa à força. Na sala, encontrou Leandro e, tomado por ciúmes, questionou se o sobrinho teria algum envolvimento com a ex. Mesmo após ouvir que não, o homem sacou uma arma e atirou três vezes.
Os disparos atingiram a boca, o braço e o abdômen da vítima. Após o crime, o autor fugiu em uma caminhonete Ford F-250 prata, abandonando o local rapidamente.
A Polícia Militar iniciou imediatamente as buscas e localizou o veículo em um sítio pertencente ao suspeito, na região da Vila São Sebastião, em Franca. O motor ainda estava quente, indicando que ele havia chegado há poucos minutos.
Um amigo do atirador contou à polícia que tentou convencê-lo a se entregar, mas o homem fugiu pela mata antes da chegada das viaturas.
O suspeito já é conhecido nos meios policiais por outros crimes e segue foragido.
Leandro foi socorrido por amigos e levado inicialmente ao pronto-socorro de Restinga, sendo depois transferido para a Santa Casa de Franca, onde passou por cirurgias e permaneceu internado na UTI em estado grave.
Nesta terça-feira 11, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca. A Polícia Civil segue com as investigações e busca pelo autor do crime.
