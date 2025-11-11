O Estado de São Paulo anulou, na última sexta-feira, 7, o processo que escolheria a entidade responsável por gerir o Hospital Reginal Três Colinas, em Franca, após o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) determinar a suspensão do chamamento público.

A decisão do TCE-SP foi tomada após uma representação apresentada pelo advogado Thiago dos Santos Almeida, que apontou possíveis irregularidades no processo conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde. O valor estimado do certame é de R$ 59.487.332,75.

Entre os apontamentos, estão exigências que o advogado classificou como “aparentemente incompatíveis com a natureza do procedimento”, como a obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial - algo aplicável a empresas com fins lucrativos, mas não a entidades sem fins lucrativos. Também foi questionada a exigência de certidão de distribuição de ações judiciais e critérios de pontuação que poderiam penalizar instituições com processos ainda não julgados em definitivo.