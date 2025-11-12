Carlos Henrique Costa Pimenta, de 40 anos, morto durante uma intervenção da Polícia Militar na manhã dessa terça-feira, 11, em Crispais Paulista, já havia protagonizado outro surto violento na cidade, inclusive chegou a ficar sem roupa em via pública.
Em 23 de novembro de 2023, Carlos teve um surto psicótico no Jardim Aparecida, onde gritava, tentava invadir comércios e chegou a ficar completamente nu na rua.
Na ocasião, ele teria brigado com a mulher e quebrado objetos dentro de casa. Após ser expulso, saiu para a rua, tentou invadir um bar e arrombar o portão de uma mercearia. Assustados, os vizinhos chamaram a Polícia Militar.
Quando os agentes chegaram, Carlos gritava pedindo perdão à mulher e dizendo estar sendo agredido, mas testemunhas afirmaram que os policiais apenas o continham até a chegada da ambulância, que o levou para atendimento médico.
Novo surto termina em tragédia
Nessa terça-feira, 11, Carlos sofreu mais um surto, dessa vez armado com uma faca de açougueiro, enquanto procurava pela ex-mulher.
Testemunhas relataram que ele tentava invadir várias casas e chegou a entrar na residência de uma mulher grávida de sete meses, que caiu ao tentar fugir.
O marido da gestante tentou conter o homem e pediu que a mulher corresse, mas ela acabou caindo na rua. Vizinhos ouviram os gritos, socorreram a mulher e acionaram a Polícia Militar.
Quando a equipe chegou, Carlos ainda estava armado. Segundo os policiais, eles tentaram convencê-lo a soltar a faca, mas o homem avançou contra os agentes, que reagiram com três disparos. Carlos foi atingido no peito e morreu no local.
