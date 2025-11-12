Carlos Henrique Costa Pimenta, de 40 anos, morto durante uma intervenção da Polícia Militar na manhã dessa terça-feira, 11, em Crispais Paulista, já havia protagonizado outro surto violento na cidade, inclusive chegou a ficar sem roupa em via pública.

Em 23 de novembro de 2023, Carlos teve um surto psicótico no Jardim Aparecida, onde gritava, tentava invadir comércios e chegou a ficar completamente nu na rua.

Na ocasião, ele teria brigado com a mulher e quebrado objetos dentro de casa. Após ser expulso, saiu para a rua, tentou invadir um bar e arrombar o portão de uma mercearia. Assustados, os vizinhos chamaram a Polícia Militar.