O Senac Franca promove nesta terça-feira, 11 de novembro, das 19h às 22h, a atividade “Do Grão ao Coração: o café que virou propósito”, como parte da programação da Semana Global do Empreendedorismo. O evento acontece no auditório da unidade e tem 130 vagas gratuitas disponíveis.
A proposta é conduzir o público por uma jornada sensorial e inspiradora sobre a construção de um negócio pautado em propósito, unindo comunicação, sabor e território. A experiência será compartilhada pelos jornalistas Bruna Fernandes Malta e José Tadeu de Oliveira, que decidiram trocar a profissão pela paixão pelos cafés especiais.
A dupla é referência na valorização da produção da Alta Mogiana, região reconhecida pela excelência de seus grãos e pela tradição de seus produtores. Durante o encontro, eles contarão como transformaram o café em um projeto que conecta identidade local, qualidade e propósito.
Além de discutir a importância do propósito nos negócios, a atividade reforça o compromisso do Senac Franca com a formação empreendedora, presente em seus cursos técnicos e livres. “Queremos que nossos estudantes compreendam que empreender vai além de abrir um negócio — trata-se de desenvolver competências para inovar, gerar valor e transformar realidades”, destaca Fábio Leme, gerente do Senac Franca.
As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site do Senac.
