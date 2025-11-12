Os bairros de Franca passaram por mudanças nos horários das coletas de lixo, tanto na coleta orgânica, quanto na coleta de recicláveis. Os novos horários começam a partir desta quarta-feira, 12 de novembro.
Diariamente, a cidade recolhe em média 250 toneladas de lixo domiciliar (destinadas ao Aterro Sanitário) e 12 toneladas de materiais recicláveis (enviados à Cooperfran, beneficiando cerca de 70 cooperados).
Coleta orgânica
A coleta orgânica, de lixo doméstico, foi dividida em cinco áreas, sendo elas: Amarela (segunda, quarta e sexta, no período diurno); Azul (segunda, quarta e sexta, no período noturno); Roxa (diariamente, no período noturno); Verde (terça, quinta e sábado, no período noturno) e Rosa (terça, quinta e sábado, no período diurno).
Confira abaixo os bairros que entrarão em cada classificação na coleta orgânica (para facilitar a busca, aperte Crtl+F e pesquise o nome do seu bairo):
- Amarela (segunda, quarta e sexta, no período diurno): Jardim Vera Cruz I, Jardim Vera Cruz II, Jardim Vera Cruz III, Parque do Horto, Jardim Cambuí, Vila Santa Terezinha, Jardim Redentor, Recanto Campo Belo, Residencial Olavo Pinheiro, Residencial Dona Maria, City Petrópolis, Jardim Ipanema, Jardim Paineiras, Jardim Santa Efigênia, Jardim Dermínio, Vila Rezende, Vila Pedigoni, Vila Pandolfo, Vila São Sebastião, Parque Vitória Régia, Chácaras Engenho Queimado, Jardim Eldorado, Jardim Martins, Jardim Paulo Archetti, Residencial Engenho Queimado, Jardim Palmeiras, Jardim Anita, Parque Santa Maria, Residencial São João Batista, Residencial Júlio Délia, Jardim São Paulo, Jardim Adelinha, Residencial Peres Elias, Jardim Pulicano, Residencial Palermo City, Residencial Palermo, Villágio Mundo Novo, Residencial João Liporoni, Residencial Meirelles, Jardim Tropical I, Jardim Tropical II, Jardim Portinari, Parque Vicente Leporace I, Parque Vicente Leporace II, Parque Vicente Leporace III, Jardim Pinheiros I, Jardim Pinheiros II, Residencial Moreira Júnior, Jardim Luiza I, Jardim Luiza II, Recanto Capitão Heliodoro, Residencial São Domingos, Chácara Morada do Sol, Parque das Esmeraldas, Reccanto Bom Jardim, Chácaras Ouro Verde, Jardim Zelinda, Jardim Simões, Parque Florestal, Distrito Industrial Onofre Jacometti, Distrito Industrial Abdalla Hajel, Distrito Industrial, Polo Industrial Abílio Nogueira, Polo Industrial Amazonas, Polo Industrial São Bernardo.
- Azul (segunda, quarta e sexta, no período noturno): Residencial Amazonas, Jardim Roselândia, Jardim Consolação, Jardim São Vicente de Paulo, Vila Coronel Antônio Jacintho Sobrinho, Jardim Francano, Amazonas, Jardim Regina Helena, Jardim Higienópolis, Vila Santos Dumont, Jardim Califórnia, São Joaquim, Vila Santa Helena, Residencial Itapuã, Bosque dos Angicos, Vila Raycos, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Santa Luiza, Jardim Conceição Leite, Vila Nova, Resdencial Anna Terra, Vila Nicácio, Jardim Miron, Samello, Parque São Jorge, Cidade Nova, Parque João Leite, Jardim Guanabara, Vila Maria Rosa, Jardim Integração, Vila Chico Júlio, Vila Guilherme, Vila Formosa, Vila Exposição, Residencial São Tomaz, Parque dos Trabalhadores, Parque dos Pinhais, Residencial Nosso Lar, Residencial São Vicente, Vila Imperador, Parque Santa Adélia, Parque Doutor Carrão, Parque Moema, Residencial Nova Franca, Jardim das Candeias, Jardim Planalto, Jardim Santa Efigênia, Jardim Antônio Petráglia, Prolongamento do Jardim António Petráglia, Parque Dom Pedro I, Samel Park.
- Roxa (diariamente, no período noturno): Estação, Vila Flores, Centro.
- Verde (terça, quinta e sábado, no período noturno): Vila Toscana, Residencial Olivito, Parque Universitário, Residencial Sandiego, Núcleo Alpha, Jardim Alvorada, Vila Marta, Parque Progresso Gleba I, Parque Progresso, Jardim Progresso, Residencial Paraíso, Parque dos Lima, Vila Europa, Parque do Castelo, Jardim Santana, Jardim Veneza, Vila Industrial, Vila Santa Rita, Vila Regina, Jardim Santa Lúcia, Prolongamento Jardim Flórida, Residencial Colinas do Espraiado, Villa São Vicente, Jardim Espraiado, Jardim Ângela Rosa, Parque Sumaré, Vila Scarabucci, Vila Santa Cruz, São José, Parque das Acácias, Residencial Baldassari, Cidade Nova, Jardim América, Parque das Águas, Vila Monteiro, Vila Alan Kardec, Vila de Santa Tereza, Vila Santo Antônio, Vila Santa Maria do Carmo, Vila Teixeira, Jardim América, Jardim Barão, Vila Tótoli, Jardim Santa Eugênia, Jardim Boa Esperança, Jardim Bethânia, Vila Aparecida, Jardim Seminário, Santo Agostinho, Jardim Bueno, Jardim Paulista.
- Rosa (terça, quinta e sábado, no período diurno): Parque dos Ipês, Parque do Mirante, Recanto Fortuna, Jardim Monte Carlos, Jardim Santa Mônica, Jardim do Éden, Prolongamento do Jardim do Éden, Jardim Palma, Jardim Riviera, Recanto Itambé, Jardim Brasilândia, Jardim Panorama, Jardim São Francisco, Jardim Paulistano, Prolongamento Vila Aparecida, Jardim Piratininga, Jardim Piratininga II, Jardim do Líbano, Jardim São Luiz I, Jardim São Luiz II, Jardim Centenário, Parque Franville, Espraiado Primo Meneghetti, Prolongamneto Jardim Ângela Rosa, Residencial Jovita de Melo, Parque Santa Hilda, Jardim Noêmia, Residencial José de Carlos, Jardim Três Colinas, Recanto Elimar, Recanto Elimar II, Prolongamento Recanto Elimar, Residencial Antônio Gonzales, Vila Real, Residencial Dourado, Parque das Árvores, Jardim Aeroporto I, Prolongamento Jardim Aeroporto, Jardim Aeroporto II, Jardim Aeroporto III, Jardim Aviação, Vizinhança, Jardim Santa Bárbara, Parque Mundo Novo, Jardim Primavera, Vale da Lua Azul, Franca Polo Clube, Residencial Zanetti, Residencial Chico Neca, Belvedere Bandeirante, Jardim Paraty, Residencial Ana Dorothéa, Residencial São Jerônimo, Chácaras Residencial Ana Dorothéa, Prolongamento Ana Dorothéa.
Coleta seletiva
Já a coleta seletiva, de materiais recicláveis, acontece uma vez por semana em cada bairro, exceto na região central, que recebe o serviço três vezes por semana. Confira os dias e períodos (utilize o Crtl+F para encontrar seu bairro):
- Amarelo Claro (Segunda, de manhã): Villa Toscana, Residencial Olivito, Parque Universitário, Núcleo Alpha, Residencial Sandiego, Jardim Alvorada, Parque Mundo Novo, Jardim Primavera, Vale da Lua Azul, Jardim Santa Lúcia, Prolongamento Jardim Flórida, Vila Europa, Parque do Castelo, Jardim Progresso, Parque Progresso, Parque Progresso Gleba I, Vila Marta, Residencial Paraíso, Jardim Santa Bárbara, Jardim Aviação, Vizinhança, Jardim Aeroporto III.
- Amarelo Escuro (Segundo, à noite): Franca Polo Clube, Jardim Aeroporto, Prolongamento Jardim Aeroporto, Jardim Aeroporto II, Parque das Árvores, Recanto Elimar, Recanto Elimar II, Prolongamento Recanto Elimar, Residencial Dourado, Vila Real, Residencial Antônio Gonzales, Residencial José de Carlos.
- Azul Claro (Terça, de manhã): Parque dos Lima, Jardim Santana, Jardim Veneza, Jardim Consolação, Jardim São Vicente de Paulo, Jardim Roselândia, Residencial Amazonas, Amazonas, Jardim Regina Helena, Jardim Higienópolis, Vila Maria, Vila Coronel Antônio Jacintho Sobrinho, São Joaquim, Vila Santa Helena, Residencial Itapuã, Parque Vitória Régia, Vila São Sebastião, Vila Pandolfo, Jardim Eldorado, Jardim Paulo Archetti, Jardim Martins, Residencial Engenho Queimado, Residencial Palermo City, Jardim Pulicano, Residencial Palermo, Villágio Mundo Novo.
- Azul Escuro (Terça, à noite): Polo Industrial São Bernardo, Polo Industrial Amazonas, Polo Industrial Abílio Nogueira, Distrito Industrial, Parque das Esmeraldas, Parque Florestal, Distrito Industrial Abdalla Hajel, Residencial Peres Elias, Jardim Zelinda, Distrito Industrial Onofre Jacometti, Jardim Simões, Chácaras Morada do Sol, Chácaras Ouro Verde, Jardim Adelinha, Residencial São João Batista, Residencial Júlio Délia, Parque Santa Maria, Jardim Santa Efigênia, Jardim São Paulo, Jardim Palmeiras, Jardim Dermínio, Vila Rezende, Vila Pedigoni.
- Lilás (Quarta, de manhã): Residencial Zanetti, Belvedere Bandeirante, Jardim Três Colinas, Residencial Chico Neca, Jardim Paraty, Residencial Ana Dorothéa, Prolongamento Ana Dorothéa, Residencial São Jerônimo, Chácaras Residencial Ana Dorothéa, Jardim Paulistano, Jardim Brasilândia, Jardim Palma, Jardim do Éden, Prolongamento Jardim do Éden, Jardim Santa Mônica, Jardim Panorama, Jardim São Francisco, Jardim Monte Carlo, Recanto Fortuna, Parque do Mirante, Parque dos Ipês.
- Magenta Escuro (Quarta, à noite): Vila Industrial, Vila Santa Rita, Vila Regina, Residencial Colinas do Espraiado, Villa São Vicente, Jardim Noêmia, Residencial Jovita de Melo, Parque Santa Hilda, Prolongamento Jardim Ângela Rosa, Espraiado Primo Meneghetti, Jardim Piratininga, Parque Franville, Jardim Centenário, Jardim São Luiz I, Jardim São Luiz II, Jardim do Líbano, Prolongamento Vila Aparecida.
- Salmão (Quinta, de manhã): Jardim Califórnia, Vila Santos Dumont, Vila Raycos, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Nova, Jardim Conceição Leite, Vila Santa Luzia, Residencial Anna Terra, Parque João Leite, Jardim Integração, Vila Nicácio, Jardim Miron, Parque São Jorge, Jardim Guanabara, Vila Exposição, Vila Tótoli, Jardim Santa Eugênia, Jardim das Candeias, Recanto Itambé, Jardim Riviera, Jardim Antônio Petráglia, Prolongamento Jardim Antônio Petráglia, Residencial Nova Franca, Samel Park.
- Rosa Escuro (Quinta, à noite): Vila Chico Júlio, Parque São Jorge, Vila Guilherme, Vila Imperador, Jardim Barão, Parque Santa Adélia, Parque Doutor Carrão, Parque Moema, Residencial São Vicente, Parque dos Pinhais, Residencial Nosso Lar, Residencial São Tomaz, Jardim Tropical I, Jardim Tropical II, Parque Vicente Leporace II, Residencial Meirelles, Residencial João Liporoni, Parque dos Trabalhadores.
- Verde Claro (Sexta, de manhã): Jardim Espraiado, Parque Sumaré, Jardim Ângela Rosa, Vila Scarabucci, Vila Santa Cruz, São José, Parque das Águas, Santo Agostinho, Jardim Seminário, Jardim Piratininga II, Jardim Bueno, Jardim Paulista, Vila Aparecida, Jardim América.
- Verde Escuro (Sexta, à noite): Parque das Acácias, Residencial Baldassari, Cidade Nova, Vila Monteiro, Vila Alan Kardec, Vila Santo Antônio, Vila Teixeira, Vila Santa Maria do Carmo, Vila de Santa Tereza, Jardim Boa Esperança, Jardim Bethânia.
- Laranja Claro (Sábado, de manhã): Parque Vicente Leporace I, Parque Vicente Leporace III, Jardim Portinari, Jardim Pinheiro I, Jardim Pinheiros II, Residencial Moreira Júnior, Jardim Luiza I, Jardim Luiza II, Recanto Capitão Heliodoro, Jardim Vera Cruz I, Jardim Vera Cruz II, Jardim Vera Cruz III, Parque do Horto, Residencial Olavo Pinheiro, Residencial Dona Maria, Jardim Cambuí, Residencial São Domingos, Jardim Paineiras.
- Laranja Escuro (Sábado, à noite): City Petrópolis, Jardim Ipanema, Recanto Campo Belo, Parque Dom Pedro I, Jardim Redentor, Vila Santa Terezinha.
- Cinza (Segunda, Quarta e Sexta, à noite): Estação, Centro.
- Preto (Terça, Quinta e Sábado, à noite): Vila Flores, Centro.
As ruas em específico podem ser consultadas no site https://coletafranca.com.br, onde é possível ver detalhadamente o mapa e confirmar sua localização exata.
