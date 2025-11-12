Os bairros de Franca passaram por mudanças nos horários das coletas de lixo, tanto na coleta orgânica, quanto na coleta de recicláveis. Os novos horários começam a partir desta quarta-feira, 12 de novembro.

Diariamente, a cidade recolhe em média 250 toneladas de lixo domiciliar (destinadas ao Aterro Sanitário) e 12 toneladas de materiais recicláveis (enviados à Cooperfran, beneficiando cerca de 70 cooperados).

Coleta orgânica

A coleta orgânica, de lixo doméstico, foi dividida em cinco áreas, sendo elas: Amarela (segunda, quarta e sexta, no período diurno); Azul (segunda, quarta e sexta, no período noturno); Roxa (diariamente, no período noturno); Verde (terça, quinta e sábado, no período noturno) e Rosa (terça, quinta e sábado, no período diurno).