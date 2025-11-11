O monsenhor José Geraldo Segantin, reitor do Santuário Diocesano de Santo Antônio, de Franca, está internado no Hospital São Joaquim/Unimed, para se tratar uma pancreatite.
O padre, de 66 anos, passou mal com dores abdominais no domingo, 9, durante a missa das 17h, sendo levado imediatamente para o hospital, onde permanece internado.
O padre Fernandinho Antônio Costa, vigário do Santuário, disse nesta terça-feira, 11, que o monsenhor está recebendo todo tratamento necessário na unidade hospitalar para voltar o mais rápido possível à sua rotina normal. “Ele segue internado recebendo o tratamento”.
O Santuário Santo Antônio divulgou nota pública, assinada pelo padre Fernandinho, informando sobre o ocorrido com o reitor confirmando o diagnóstico de pancreatite, o que necessita de período de tratamento e repouso. A nota também agradece o carinho e as orações em favor do monsenhor José Geraldo.
Veja a nota na íntegra:
Caros irmãos e irmãs em Cristo, Graça e Paz.
No dia 9 de novembro, por volta das 17h30, nosso reitor do Santuário Diocesano de Santo Antônio, Monsenhor José Geraldo, não se sentiu bem durante a celebração. Levado ao Hospital São Joaquim, foi diagnosticado com pancreatite, exigindo um período de tratamento e repouso adequado para a plena recuperação. Unamo-nos em orações por nosso reitor, para que logo recuperado, possa voltar a celebrar conosco com alegria e saúde renovadas. Agradeço a todos pela atenção, carinho e orações em favor do nosso querido Monsenhor José Geraldo. Deus abençoe a todos. Pe. Fernando Antônio Costa, vigário do Santuário Diocesano de Santo Antônio.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.