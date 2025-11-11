O monsenhor José Geraldo Segantin, reitor do Santuário Diocesano de Santo Antônio, de Franca, está internado no Hospital São Joaquim/Unimed, para se tratar uma pancreatite.

O padre, de 66 anos, passou mal com dores abdominais no domingo, 9, durante a missa das 17h, sendo levado imediatamente para o hospital, onde permanece internado.

O padre Fernandinho Antônio Costa, vigário do Santuário, disse nesta terça-feira, 11, que o monsenhor está recebendo todo tratamento necessário na unidade hospitalar para voltar o mais rápido possível à sua rotina normal. “Ele segue internado recebendo o tratamento”.