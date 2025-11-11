O homem baleado e morto pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 11, em Cristais Paulista, a 20 km de Franca, foi identificado como Carlos Henrique Costa Pimenta, pedreiro. Segundo informações da ex-companheira, Fernanda Sousa Pinto, de 33 anos, ele estava em surto no momento da ocorrência.

De acordo com o relato de Fernanda, os dois ainda moravam na mesma casa, embora estivessem separados e dormissem em quartos diferentes. Ela contou que Carlos era usuário de drogas e, após apresentar comportamento agressivo, nesta madrugada, ela decidiu sair de casa com os filhos: uma menina de 8 anos, fruto do relacionamento com ele, e outro filho de um relacionamento anterior - e ir para a residência da mãe.

Ainda conforme o relato, Carlos foi atrás dela e passou a bater nos portões, portando uma faca de açougueiro. Ele tentou entrar na casa da irmã de Fernanda, mas não conseguiu. Em seguida, invadiu a residência de uma vizinha grávida de 7 meses, derrubando o portão para entrar.