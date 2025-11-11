O homem baleado e morto pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 11, em Cristais Paulista, a 20 km de Franca, foi identificado como Carlos Henrique Costa Pimenta, pedreiro. Segundo informações da ex-companheira, Fernanda Sousa Pinto, de 33 anos, ele estava em surto no momento da ocorrência.
De acordo com o relato de Fernanda, os dois ainda moravam na mesma casa, embora estivessem separados e dormissem em quartos diferentes. Ela contou que Carlos era usuário de drogas e, após apresentar comportamento agressivo, nesta madrugada, ela decidiu sair de casa com os filhos: uma menina de 8 anos, fruto do relacionamento com ele, e outro filho de um relacionamento anterior - e ir para a residência da mãe.
Ainda conforme o relato, Carlos foi atrás dela e passou a bater nos portões, portando uma faca de açougueiro. Ele tentou entrar na casa da irmã de Fernanda, mas não conseguiu. Em seguida, invadiu a residência de uma vizinha grávida de 7 meses, derrubando o portão para entrar.
A moradora que não tinha relação com a situação, assustada com o barulho, saiu para ver o que estava acontecendo e foi atacada por ele. O marido dela tentou contê-lo e pediu que a mulher corresse e a mulher acabou caindo na rua. Vizinhos ouviram a confusão, prestaram apoio à mulher e acionaram a Polícia Militar.
Segundo testemunhas, os policiais ainda tentaram convencer Carlos a largar a faca, mas ele avançou contra a equipe, sendo então atingido por três disparos de arma de fogo no peito. Ele não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o delegado Leopoldo Gomes, a ocorrência foi registrada como intervenção policial com resultado morte. As investigações seguem em andamento.
Fernanda afirmou à reportagem que Carlos nunca havia agredido ou ameaçado ela antes, e que o episódio foi consequência de um surto repentino.
O local segue preservado para os trabalhos periciais de praxes. O corpo de Carlos deverá ser encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e, posteriormente, liberado para velório e sepultamento.
