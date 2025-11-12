Cinco adolescentes da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) de Franca foram contratados para o mercado de trabalho no último mês. O resultado concreto inclui duas vagas com registro em carteira (CLT) e três como Jovem Aprendiz.

As oportunidades foram conquistadas em empresas do setor calçadista, supermercados e um açougue da cidade.

O ponto de partida para as contratações foi o evento "Dia A", promovido pelo Senac Franca no dia 17 de outubro. A ação teve como objetivo principal conectar jovens talentos com 24 empresas da região interessadas em oferecer oportunidades formais de aprendizagem e trabalho.