Cinco adolescentes da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) de Franca foram contratados para o mercado de trabalho no último mês. O resultado concreto inclui duas vagas com registro em carteira (CLT) e três como Jovem Aprendiz.
As oportunidades foram conquistadas em empresas do setor calçadista, supermercados e um açougue da cidade.
O ponto de partida para as contratações foi o evento "Dia A", promovido pelo Senac Franca no dia 17 de outubro. A ação teve como objetivo principal conectar jovens talentos com 24 empresas da região interessadas em oferecer oportunidades formais de aprendizagem e trabalho.
Já no dia 20 de outubro, como desdobramento direto das conexões criadas no evento, quatro adolescentes participaram dos processos seletivos que resultaram nas contratações.
Formação em café
Além das vagas de emprego, um outro adolescente da Fundação está participando da segunda etapa do projeto "Formação Barista".
Durante as aulas, o jovem teve uma imersão prática, aprendendo desde a torra e moagem dos grãos até as técnicas de preparo, atendimento ao cliente e boas práticas profissionais.
Novas perspectivas
Para o coordenador pedagógico do Casa, Taiguara dos Reis Alves, as ações de empregabilidade são essenciais para transformar a trajetória dos jovens. “Construindo pontes entre os jovens, a educação e o trabalho, encontramos a possibilidade de mudar suas histórias, dando a eles a oportunidade de conquistarem sua autonomia”, explicou.
A presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, reforçou o objetivo da ressocialização. “Essas ações reafirmam a importância da promoção de novos começos e no incentivo à inclusão social e profissional [...] contribuindo para uma sociedade mais justa e segura”, concluiu.
