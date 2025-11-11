11 de novembro de 2025
MOTO E CARRO

Motociclista fica ferido após colisão no Distrito Industrial

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Batida entre Corsa Classic e moto no Distrito Industrial
Batida entre Corsa Classic e moto no Distrito Industrial

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Corsa Classic mobilizou o socorro na manhã desta terça-feira, 11, no Distrito Industrial. A colisão ocorreu por volta das 7h15, na Avenida Wilson Sabio de Mello, em Franca.

Segundo informações preliminares, a motocicleta trafegava pela avenida, que é a via preferencial, quando foi fechada por um Corsa Classic. O carro estaria cruzando a avenida, vindo de uma rua transversal, e não teria respeitado a sinalização.

Com o impacto, a moto acertou em cheio a lateral do veículo.

O motociclista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Franca. Apesar da força da batida, a vítima foi levada ao hospital sem risco de morte.

