Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Corsa Classic mobilizou o socorro na manhã desta terça-feira, 11, no Distrito Industrial. A colisão ocorreu por volta das 7h15, na Avenida Wilson Sabio de Mello, em Franca.

Segundo informações preliminares, a motocicleta trafegava pela avenida, que é a via preferencial, quando foi fechada por um Corsa Classic. O carro estaria cruzando a avenida, vindo de uma rua transversal, e não teria respeitado a sinalização.

Com o impacto, a moto acertou em cheio a lateral do veículo.