Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Corsa Classic mobilizou o socorro na manhã desta terça-feira, 11, no Distrito Industrial. A colisão ocorreu por volta das 7h15, na Avenida Wilson Sabio de Mello, em Franca.
Segundo informações preliminares, a motocicleta trafegava pela avenida, que é a via preferencial, quando foi fechada por um Corsa Classic. O carro estaria cruzando a avenida, vindo de uma rua transversal, e não teria respeitado a sinalização.
Com o impacto, a moto acertou em cheio a lateral do veículo.
O motociclista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Franca. Apesar da força da batida, a vítima foi levada ao hospital sem risco de morte.
