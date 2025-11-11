11 de novembro de 2025
URGENTE

Homem morre após tentar atacar policial em Cristais Paulista

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
WhatsApp/GCN
Homem morreu ainda no local da ocorrência
Homem morreu ainda no local da ocorrência

Um homem foi baleado e morto pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 11, em Cristais Paulista.

De acordo com as primeiras informações, ele estaria descontrolado desde as 6h da manhã, com uma faca e gritando. Em determinado momento, o homem teria invadido uma residência e entrado na casa de uma mulher grávida.

Durante a chegada da PM, ele teria partido para cima de um dos policiais, e acabou sendo baleado.

Segundo o delegado Leopoldo Gomes, a ocorrência ainda está em andamento e foi registrada como intervenção policial com resultado morte.

Este texto está em atualização.

