Um homem foi baleado e morto pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 11, em Cristais Paulista.

De acordo com as primeiras informações, ele estaria descontrolado desde as 6h da manhã, com uma faca e gritando. Em determinado momento, o homem teria invadido uma residência e entrado na casa de uma mulher grávida.

Durante a chegada da PM, ele teria partido para cima de um dos policiais, e acabou sendo baleado.