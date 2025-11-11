Veja o obituário desta terça-feira, 11, em Franca:
Nome: Maria de Lourdes Miguel
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: João Carlos Ponce
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Lourdes de Melo Alves
Idade: Não informado
Local do velório: Cemitério Santo Agostinho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Maria Lucia Pessini
Idade: 58 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Abadia de Campos Machado
Idade: 83 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Ana Livia Dias Ferreira
Idade: 27 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério de Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.