11 de novembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 11, em Franca:

Nome: Maria de Lourdes Miguel 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: João Carlos Ponce
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Lourdes de Melo Alves 
Idade: Não informado 
Local do velório: Cemitério Santo Agostinho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Maria Lucia Pessini
Idade: 58 anos 
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Abadia de Campos Machado 
Idade: 83 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Ana Livia Dias Ferreira 
Idade: 27 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério de Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

