A Prefeitura de Franca realizou, no último sábado, 8, mais uma edição do Arrastão da Dengue. Desta vez, a ação abrangeu o Jardim Ângela Rosa e suas adjacências, resultando no recolhimento de 4 toneladas de materiais inservíveis.

O mutirão teve caráter preventivo e educativo, com o objetivo principal de reduzir os ambientes com água parada, conscientizar a população e eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti.

Durante a ação, além de fornecer orientações aos moradores, um caminhão percorreu as ruas do bairro recolhendo materiais descartados nas calçadas, como latas, garrafas, baldes, potes de vidro ou plástico e móveis velhos.

Prevenção em outras regiões