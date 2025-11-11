11 de novembro de 2025
CONTRA A DENGUE

Franca recolhe 4 ton em arrastão e segue com ações nos bairros

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Materiais sendo recolhidos durante o último Arrastão da Dengue em Franca
Materiais sendo recolhidos durante o último Arrastão da Dengue em Franca

A Prefeitura de Franca realizou, no último sábado, 8, mais uma edição do Arrastão da Dengue. Desta vez, a ação abrangeu o Jardim Ângela Rosa e suas adjacências, resultando no recolhimento de 4 toneladas de materiais inservíveis.

O mutirão teve caráter preventivo e educativo, com o objetivo principal de reduzir os ambientes com água parada, conscientizar a população e eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti.

Durante a ação, além de fornecer orientações aos moradores, um caminhão percorreu as ruas do bairro recolhendo materiais descartados nas calçadas, como latas, garrafas, baldes, potes de vidro ou plástico e móveis velhos.

Prevenção em outras regiões

As mobilizações contra a dengue continuam. Nesta segunda-feira, 10, equipes da Vigilância estiveram em residências e comércios do Jardim Piratininga para realizar visitas de orientação e eliminação de possíveis criadouros.

Nesta terça-feira, 11, o trabalho preventivo será no Recanto Elimar. No bairro, as equipes focarão em orientações sobre a dengue e também sobre os cuidados para evitar o aparecimento de escorpiões.

