Franca realiza, nesta terça-feira, 11, mais uma edição do Dia de Oportunidade. O evento, que reúne empresas com ofertas de vagas e pessoas em busca de uma nova colocação no mercado, começa às 9 horas na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, bairro São José.
Organizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, o feirão de empregos contará com a participação de oito empresas já confirmadas. As vagas abrangem diversas áreas, incluindo saúde, alimentação, comércio de ferramentas e máquinas, seguro e metalurgia.
Ao todo, mais de 180 vagas serão disponibilizadas diretamente no local. Para se candidatar, basta o interessado comparecer ao Uni-Facef com o currículo em mãos (impresso ou em PDF no celular/tablet), além dos documentos pessoais.
No mês passado, o Dia de Oportunidade teve duas edições, uma no shopping e outra no próprio Uni-Facef. A última edição deste ano já está programada para o dia 3 de dezembro.
Emprega Franca tem 262 vagas online
Paralelamente ao evento presencial, o portal Emprega Franca, mantido pela Prefeitura, também está com centenas de oportunidades.
Abrindo a semana, nessa segunda-feira, 10, o sistema registrava 262 vagas de trabalho disponíveis para diferentes áreas de atuação. Entre as funções com vagas abertas, estão ajudante de motorista, logística, serventes de construção, atendentes de balcão, açougueiro, consultor de telemarketing, vendedores, entre outras.
Para acessar todas as oportunidades do Emprega Franca, os interessados podem acessar o site oficial da Prefeitura. Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99601-0848, ou diretamente na sede da unidade, em prédio anexo à Rodoviária de Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.