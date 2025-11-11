Franca realiza, nesta terça-feira, 11, mais uma edição do Dia de Oportunidade. O evento, que reúne empresas com ofertas de vagas e pessoas em busca de uma nova colocação no mercado, começa às 9 horas na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, bairro São José.

Organizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, o feirão de empregos contará com a participação de oito empresas já confirmadas. As vagas abrangem diversas áreas, incluindo saúde, alimentação, comércio de ferramentas e máquinas, seguro e metalurgia.

Ao todo, mais de 180 vagas serão disponibilizadas diretamente no local. Para se candidatar, basta o interessado comparecer ao Uni-Facef com o currículo em mãos (impresso ou em PDF no celular/tablet), além dos documentos pessoais.