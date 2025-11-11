Se fosse uma loja, daria até para dizer que a Câmara Municipal de Franca vai fazer uma "queima de estoque". Na sessão desta terça-feira, 11, os vereadores têm uma pauta recheada: são 31 matérias entre projetos, emendas, requerimentos e moções. Entra de tudo um pouco — desde abertura de créditos no orçamento e instalação de barreiras de proteção em pontes até reforço no videomonitoramento de praças e criação de novas datas comemorativas.

Créditos adicionais

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) enviou um projeto de lei para abrir créditos adicionais no valor de R$ 170 mil no orçamento de 2025. O valor será utilizado para a compra de novos equipamentos para o Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários de Franca e para custear recargas de oxigênio medicinal (líquido e gasoso) e a locação de cilindros utilizados em unidades de atendimento.

Programa Pontes da Vida

A vereadora Andréa Silva (Republicanos) apresentou o projeto que cria o Programa Pontes da Vida, voltado para a instalação de barreiras de proteção, iluminação adequada e mensagens de apoio emocional em pontes, viadutos e passarelas da cidade.