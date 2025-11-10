Um ônibus invadiu uma pista de skate na avenida Felipe Chedidack, em São Joaquim da Barra, na região de Franca, na noite deste último sábado, 8, por volta das 23h.

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou a via e parou dentro da área esportiva. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o condutor, que foi levado para atendimento médico.

Vídeos feitos por moradores após o acidente mostram parte da estrutura da pista de skate destruída pelo ônibus. No momento do ocorrido, não havia ninguém praticando esportes no local.