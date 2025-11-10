10 de novembro de 2025
SUSTO

Ônibus invade pista de skate em São Joaquim da Barra

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Ônibus na pista de skate após acidente em São Joaquim da Barra
Um ônibus invadiu uma pista de skate na avenida Felipe Chedidack, em São Joaquim da Barra, na região de Franca, na noite deste último sábado, 8, por volta das 23h.

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou a via e parou dentro da área esportiva. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o condutor, que foi levado para atendimento médico.

Vídeos feitos por moradores após o acidente mostram parte da estrutura da pista de skate destruída pelo ônibus. No momento do ocorrido, não havia ninguém praticando esportes no local.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

