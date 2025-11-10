O Corpo de Bombeiros de Franca divulgou, nesta segunda-feira, 10, que realizará, na manhã desta quarta-feira, 12, um simulado de explosão envolvendo gás de cozinha - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) - nas dependências do Sesc Franca, localizado na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro São José.
O treinamento começa às 9h e será conduzido pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros de Franca, e tem como objetivo preparar as equipes para o atendimento de grandes catástrofes e emergências químicas.
O exercício contará com a participação de bombeiros e profissionais de outras instituições de resgate e saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o simulado é de grande importância para o aprimoramento das técnicas de resposta rápida e coordenação entre diferentes órgãos de emergência, garantindo mais segurança à população em casos reais.
Durante a atividade, as equipes reproduzirão um cenário controlado de explosão e vazamento de gás, aplicando protocolos de isolamento, resgate de vítimas e combate a incêndios.
"Peço que as pessoas que trafegam no entorno tomem cuidado porque haverá uma área que será interditada por alguns minutos. Na Rio Grande do Sul, próximo ao Lanchão, também haverá uma interdição temporária", disse a capitão do Corpo de Bombeiros de Franca, Sandra de Andrade Bueno de Camargo.
O Corpo de Bombeiros reforça que todos os riscos serão rigorosamente controlados e que o exercício faz parte da rotina de treinamentos preventivos da instituição.
