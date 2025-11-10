O Corpo de Bombeiros de Franca divulgou, nesta segunda-feira, 10, que realizará, na manhã desta quarta-feira, 12, um simulado de explosão envolvendo gás de cozinha - GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) - nas dependências do Sesc Franca, localizado na avenida Ismael Alonso y Alonso, no bairro São José.

O treinamento começa às 9h e será conduzido pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros de Franca, e tem como objetivo preparar as equipes para o atendimento de grandes catástrofes e emergências químicas.

O exercício contará com a participação de bombeiros e profissionais de outras instituições de resgate e saúde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o simulado é de grande importância para o aprimoramento das técnicas de resposta rápida e coordenação entre diferentes órgãos de emergência, garantindo mais segurança à população em casos reais.