A Francana surpreendeu ao anunciar, nesta segunda-feira, 10, um técnico português para comandar a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Trata-se de João Carlos Barros, de 48 anos. Será a primeira vez que um treinador estrangeiro dirigirá a agremiação.
O novo treinador da Veterana vem trabalhando no futebol brasileiro desde 2024, quando comandou o Atlético Cearense e o Centro de Formação de Atletas Tirol. Neste ano, ele dirigiu o Batatais na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, e o clube foi eliminado na segunda fase da chamada "Bezinha".
“Fizemos um amistoso contra o Batatais, gostamos da postura da equipe e começamos a acompanhar o trabalho do João Carlos. Agora conseguimos contratá-lo para nos ajudar na reestruturação da Francana”, explicou o presidente da Associação Atlética Francana, Rafael Diniz.
João Carlos iniciou sua carreira de jogador nas categorias de base do Benfica (Portugal), com passagens também por Estrela da Amadora e União de Leiria. Como treinador, ele dirigiu a equipe feminina do Benfica (2012-2017) na Primeira Divisão do futebol feminino de Portugal (atual Liga BPI) e trabalhou como treinador de seniores no Pontault Combault, na França (2017-2020).
O novo treinador já está em Franca, e a equipe sub-20 deverá iniciar os treinamentos oficialmente nos próximos dias para a Copa São Paulo, que começa dia 2 de janeiro e terá Franca como uma das sedes. Nesse período de treinos, alguns jogadores do Porto Football (de Porto Ferreira, SP) serão observados pela Veterana.
