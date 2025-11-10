A Francana surpreendeu ao anunciar, nesta segunda-feira, 10, um técnico português para comandar a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Trata-se de João Carlos Barros, de 48 anos. Será a primeira vez que um treinador estrangeiro dirigirá a agremiação.

O novo treinador da Veterana vem trabalhando no futebol brasileiro desde 2024, quando comandou o Atlético Cearense e o Centro de Formação de Atletas Tirol. Neste ano, ele dirigiu o Batatais na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, e o clube foi eliminado na segunda fase da chamada "Bezinha".

“Fizemos um amistoso contra o Batatais, gostamos da postura da equipe e começamos a acompanhar o trabalho do João Carlos. Agora conseguimos contratá-lo para nos ajudar na reestruturação da Francana”, explicou o presidente da Associação Atlética Francana, Rafael Diniz.